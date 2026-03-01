Современное пятиборье: как прошел Кубок Леднева и планы белорусов на международные старты

Минск на неделе принимал второй этап Кубка Леднева по современному пятиборью. За награды в индивидуальном разделе боролись сильнейшие атлеты Беларуси, России и Египта. В женском розыгрыше борьба была очень плотной и до последнего непредсказуемой.

В программе «Спортаймер» лидер сборной Мария Гнедчик, Анастасия Малашенока, а также старший тренер Алексей Воробьев.

В результате на пьедестале оказались исключительно белоруски. Виолетта Гуреева завоевала золото. Вторую медаль этапа, но уже серебряную, получила Мария Гнедчик, до этого была наивысшая ступенька. И топ-3 закрыла наша Анастасия Малашенока. Справедливости ради скажем, что в обойму вернулась Ирина Просенцова, спортсменка со стажем, чемпионка мира и Европы, участница трех Олимпиад. Но пока девушка втягивается.

Алексей Воробьев, старший тренер женской национальной команды Беларуси по современному пятиборью:

Есть основные старты в сезоне. Это чемпионат мира и чемпионат Европы.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Кто из наших девчонок способен завоевать медали?

Алексей Воробьев:

Первая тройка Кубка Леднева, они все способны бороться за медали.

Юлия Силипицкая:

Это вы по какому принципу посчитали?

Алексей Воробьев:

По результатам.

Юлия Силипицкая:

А что смотрите обычно, чтобы прогнозировать результат на чемпионат мира?

Алексей Воробьев:

Уровень Леднева – это достаточно серьезный старт с хорошей конкуренцией. На данный момент выступали три страны. Но эти три страны, мое мнение, входят в шестерку ведущих стран мира в современном пятиборье.