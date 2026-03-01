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Современное пятиборье: как прошел Кубок Леднева и планы белорусов на международные старты

01 марта 2026 19:06
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Минск на неделе принимал второй этап Кубка Леднева по современному пятиборью. За награды в индивидуальном разделе боролись сильнейшие атлеты Беларуси, России и Египта. В женском розыгрыше борьба была очень плотной и до последнего непредсказуемой. 

Современное пятиборье: как прошел Кубок Леднева и планы белорусов на международные старты-2

В результате на пьедестале оказались исключительно белоруски. Виолетта Гуреева завоевала золото. Вторую медаль этапа, но уже серебряную, получила Мария Гнедчик, до этого была наивысшая ступенька. И топ-3 закрыла наша Анастасия Малашенока. Справедливости ради скажем, что в обойму вернулась Ирина Просенцова, спортсменка со стажем, чемпионка мира и Европы, участница трех Олимпиад. Но пока девушка втягивается. 

В программе «Спортаймер» лидер сборной Мария Гнедчик, Анастасия Малашенока, а также старший тренер Алексей Воробьев. 

Современное пятиборье: как прошел Кубок Леднева и планы белорусов на международные старты-4

Алексей Воробьев, старший тренер женской национальной команды Беларуси по современному пятиборью:
Есть основные старты в сезоне. Это чемпионат мира и чемпионат Европы. 

Юлия Силипицкая, СТВ:
Кто из наших девчонок способен завоевать медали? 

Алексей Воробьев:
Первая тройка Кубка Леднева, они все способны бороться за медали.

Юлия Силипицкая:
Это вы по какому принципу посчитали? 

Алексей Воробьев:
По результатам. 

Юлия Силипицкая:
А что смотрите обычно, чтобы прогнозировать результат на чемпионат мира?

Алексей Воробьев:
Уровень Леднева – это достаточно серьезный старт с хорошей конкуренцией. На данный момент выступали три страны. Но эти три страны, мое мнение, входят в шестерку ведущих стран мира в современном пятиборье.

Подробнее в видео.

# Спорт Беларуси

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