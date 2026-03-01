Современное пятиборье: как прошел Кубок Леднева и планы белорусов на международные старты

Минск на неделе принимал второй этап Кубка Леднева по современному пятиборью. За награды в индивидуальном разделе боролись сильнейшие атлеты Беларуси, России и Египта. В женском розыгрыше борьба была очень плотной и до последнего непредсказуемой.
Минск на неделе принимал второй этап Кубка Леднева по современному пятиборью. За награды в индивидуальном разделе боролись сильнейшие атлеты Беларуси, России и Египта. В женском розыгрыше борьба была очень плотной и до последнего непредсказуемой.
В результате на пьедестале оказались исключительно белоруски. Виолетта Гуреева завоевала золото. Вторую медаль этапа, но уже серебряную, получила Мария Гнедчик, до этого была наивысшая ступенька. И топ-3 закрыла наша Анастасия Малашенока. Справедливости ради скажем, что в обойму вернулась Ирина Просенцова, спортсменка со стажем, чемпионка мира и Европы, участница трех Олимпиад. Но пока девушка втягивается.
В программе «Спортаймер» лидер сборной Мария Гнедчик, Анастасия Малашенока, а также старший тренер Алексей Воробьев.
Алексей Воробьев, старший тренер женской национальной команды Беларуси по современному пятиборью:
Есть основные старты в сезоне. Это чемпионат мира и чемпионат Европы.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Кто из наших девчонок способен завоевать медали?
Алексей Воробьев:
Первая тройка Кубка Леднева, они все способны бороться за медали.
Юлия Силипицкая:
Это вы по какому принципу посчитали?
Алексей Воробьев:
По результатам.
Юлия Силипицкая:
А что смотрите обычно, чтобы прогнозировать результат на чемпионат мира?
Алексей Воробьев:
Уровень Леднева – это достаточно серьезный старт с хорошей конкуренцией. На данный момент выступали три страны. Но эти три страны, мое мнение, входят в шестерку ведущих стран мира в современном пятиборье.
Подробнее в видео.