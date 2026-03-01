Как ситуация в Иране повлияет на цены на нефть? Ответил Фархад Ибрагимов

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:

Вы обратили внимание, что вся эта ситуация произошла на рассвете субботы и продолжает развиваться в воскресенье, когда, по сути, все мировые биржи отдыхают. Вероятнее всего, утром в понедельник, 2 марта, все это дело взорвется новыми цифрами в виде подскочивших цен на нефть и так далее. Это так работает, так было рассчитано?

Израиль начал массированную атаку на Иран.

Фархад Ибрагимов, преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов, политолог:

Конечно, с одной стороны можно здесь обнаружить некую рыночную подоплеку, что в выходные дни начинают всю эту агрессию. Давайте откровенно, эта операция планировалась довольно давно, и они подбирали удобную дату, чтобы просто понять, сверить часы и в конце концов прийти к мысли о том, когда нужно все-таки ударить по Ирану.

Группировку американцы наращивали еще с 11-12 января, когда, собственно, из Южно-Китайского моря они направили авианосец в район Ближнего Востока. И с тех пор накал страстей только возвеличивался. Поэтому в этом смысле операцию можно было провести, по большому счету, и во вторник, и в среду, и в четверг.

Здесь я бы искал еще некий определенный символизм, потому что еще суббота, Шаббат. А еще еврейский один праздник, Пурим, если не ошибаюсь, в субботу начался. Огромное количество нюансов, которые сводятся к одной простой мысли – деморализовать иранское общество. На это был сделан очень серьезный расчет. Поэтому, собственно, и убили верховного лидера страны.

В Иране подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи.

Поэтому мы слышим сейчас довольно резкие заявления со стороны американцев и израильтян. Все указывает на то, что они сейчас не находятся на таком этапе, что раз-два ударили и разбежались. Нет, это будет история, если не долгоиграющая, то ближе к этому. Потому что если она будет продолжаться 2-3 недели, то в контексте Ирана это уже долгоиграющая история. Если они будут продолжать наносить удары беспилотниками, ракетами и так далее, эта кровавая баня и месиво, которое выйдет далеко за пределы иранских границ, может коснуться всего региона.