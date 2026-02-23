В Минске почтили память воинов Великой Отечественной

Каждый год 23 февраля в Беларуси вспоминают тех, благодаря кому мы можем спокойно жить на своей земле, работать и растить детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мир достался нам в наследство от наших героических предков, которые защищали Родину ценой собственных жизней.

Чтить этот подвиг – наш долг и святая обязанность. Память воинов Великой Отечественной войны почтили сегодня в столице. Венки и сотни алых цветов легли к Вечному огню и монументу на площади Победы. В церемонии приняли участие представители силовых структур, администрации города, профсоюзов, общественных и молодежных объединений.

Алексей Колыванов, военный комиссар Минска: В эту прекрасную погоду в хорошем настроении подошли к этому празднику, с неплохими довольно результатами. Хочется пожелать, конечно же, всем крепкого-крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Пускай наши все задачи, которые мы решаем, решаются только на учебных полигонах и ни в коем случае не в боевых действиях.

Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов:

Традиция идет издавна. Почему? Потому что защищать рубежи, Отечество, защищать Родину – это священный долг. Священный долг мужчины, а мужчина – защитник. Защитник Родины, своей семьи, своей дочери, своей внучки, своей мамы. Ничего дороже нет, чем защищать Родину, маму, Отечество и женщину.

В Беларуси проходят торжественные митинги, посвящённые Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил.

По случаю праздника в Минске, как и во всех уголках Беларуси, проходят торжественные мероприятия. Концерты, патриотические акции – слова благодарности сегодня принимают защитники.