Как попасть на приём к депутату? Ответил зампредседателя Мингорсовета

В Беларуси ежегодно утилизируют 50 тонн медицинских препаратов с истекшим сроком годности. Система сбора просроченных лекарств давно отлажена. Собираемый объем пока невелик, большинство препаратов по-прежнему в мусорном баке. В Мингорсовете тему утилизации вредных веществ активно обсуждают с экологами и специалистами природоохранной службы. Белорусы готовы использовать зарубежный опыт обращения с опасными медицинскими отходами, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Сергей Кулик: в Минске 44 пункта сбора просроченных лекарств. Нужно ли расширять сеть – подробности здесь.

Наталья Надольская, СТВ:

Как попасть на прием к депутату? Все ли обращения будут услышаны?