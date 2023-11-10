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Как попасть на приём к депутату? Ответил зампредседателя Мингорсовета

10 ноября 2023 16:29
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В Беларуси ежегодно утилизируют 50 тонн медицинских препаратов с истекшим сроком годности. Система сбора просроченных лекарств давно отлажена. Собираемый объем пока невелик, большинство препаратов по-прежнему в мусорном баке. В Мингорсовете тему утилизации вредных веществ активно обсуждают с экологами и специалистами природоохранной службы. Белорусы готовы использовать зарубежный опыт обращения с опасными медицинскими отходами, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Сергей Кулик: в Минске 44 пункта сбора просроченных лекарств. Нужно ли расширять сеть – подробности здесь.

Наталья Надольская, СТВ:
Как попасть на прием к депутату? Все ли обращения будут услышаны?

Как попасть на приём к депутату? Ответил зампредседателя Мингорсовета-1

Сергей Кулик, заместитель председателя Минского городского Совета депутатов:
В Минске на днях будет исполняться год как работает такой проект, как Единый день депутатского приема, который осуществляется в первую среду каждого месяца с 8 утра до 20 часов. Причем сделано это вне зависимости от того, на какой территории проживает гражданин, житель города. Он может обратиться на прием к депутату в любом районе.

Подробности в видео.

# Государственная политика # общество # Сергей Кулик # Наталья Надольская # Фотофакт

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