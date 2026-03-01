Как прошел матч «МЛ Витебска» против «Немана»? Побывали на игре за Cуперкубок

Матч лучших команд Беларуси и интереснее вывески просто не придумать. Трибуны ликуют и готовы лицезреть яркую игру, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. А мы и вовсе подобрались к кромке поля, чтобы показать атмосферу игры за Cуперкубок.
Матч лучших команд Беларуси и интереснее вывески просто не придумать. Трибуны ликуют и готовы лицезреть яркую игру, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. А мы и вовсе подобрались к кромке поля, чтобы показать атмосферу игры за Cуперкубок.
Матч стартовал, видим яркую поддержку как неманской, так и витебской команды.
Гол забивает витебская команда и «МЛ Витебск» ведет.
И это гол! И это гол! Еще один! МЛ! Удваивает преимущество!
К нам приехал чемпион страны, именно с такими словами реагирует на второй гол новичка Диабате болельщики команды севера Беларуси. Впрочем, они могут это себе позволить. Сегодня для них по-настоящему праздничный первый тайм получается
Фантастика! Игра перевернулась, а «Неман» забил второй гол. Собственно –2:2.
Подробнее в видео.