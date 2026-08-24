Новости по тегу #Санатории

Площадь здания превысит семь тысяч квадратных метров.
Среди них не только белорусы, но и зарубежные гости, преимущественно туристы из России.
Агроэкотуризм в Беларуси – это около полутора тысяч усадеб. Вблизи Беловежской пущи, Полесья, рек и озер. В таком отдыхе впечатление складывается из деталей, над которыми неустанно трудятся владельцы.
Симбиоз пейзажей и качественных медуслуг – то, ради чего едут за сотни километров.
В Нарочанском крае на берегу озера возводят современный Wellness-центр.
Заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай рассказал, из каких государств мира гости приезжают в санатории Беларуси.
Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.
Документ нацелен на повышение качества услуг и внедрение современных подходов к оздоровлению.
По прогнозам, в 2026 году оздоровление в санаторно-курортных учреждениях пройдут не менее 600 тысяч человек.
Спрос так вырос, что свободных мест уже не хватает.
Чтобы хорошо провести отпуск, совсем необязательно лететь за тридевять земель. Многие любят путешествовать летом, и оно уже не за горами. Как готовятся основные тревел-локации к наплыву туристов и где еще предстоит поработать над гостеприимством? Изучили особенности национального отдыха.
Профсоюзная санаторно-курортная инфраструктура проходит масштабное обновление и выходит на новый уровень. При этом, развитие внутреннего туризма – это и возможность показать страну, и важный вклад в экономику.
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