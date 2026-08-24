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Новости по тегу #Санатории

В Нарочанском крае возводят уникальный объект – работы идут с опережением сроков
24 августа 2026 06:29

В Нарочанском крае возводят уникальный объект – работы идут с опережением сроков

За полгода в профсоюзных здравницах Беларуси отдохнули свыше 70 тыс. человек
05 августа 2026 07:19

За полгода в профсоюзных здравницах Беларуси отдохнули свыше 70 тыс. человек

Мест практически нет! Узнали, чем привлекают туристов белорусские санатории
11 июля 2026 17:51

Мест практически нет! Узнали, чем привлекают туристов белорусские санатории

Лесной массив, водная гладь и полный детокс. Чем привлекают белорусские санатории?
04 июня 2026 14:06

Лесной массив, водная гладь и полный детокс. Чем привлекают белорусские санатории?

Открытый бассейн Infinity и снежная комната – в Нарочанском крае появится современный Wellness-центр
03 июня 2026 07:25

Открытый бассейн Infinity и снежная комната – в Нарочанском крае появится современный Wellness-центр

Стало известно, из каких стран гости приезжают в санатории Беларуси
30 мая 2026 09:45

Стало известно, из каких стран гости приезжают в санатории Беларуси

В Беларуси ужесточены требования к санаториям
19 мая 2026 11:33

В Беларуси ужесточены требования к санаториям

В Беларуси обновили правила аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций
19 мая 2026 06:49

В Беларуси обновили правила аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций

Белорусские санатории ждут рекордное число гостей – около 600 тыс. человек
14 мая 2026 07:08

Белорусские санатории ждут рекордное число гостей – около 600 тыс. человек

Белорусские санатории взяли курс на расширение – новые объекты появятся во всех регионах
20 апреля 2026 17:23

Белорусские санатории взяли курс на расширение – новые объекты появятся во всех регионах

Лучше, чем за границей! Как готовятся к лету тревел-локации и всем ли по карману белорусский отдых?
12 апреля 2026 17:21

Лучше, чем за границей! Как готовятся к лету тревел-локации и всем ли по карману белорусский отдых?

Качество отдыха и оздоровления! Подведены итоги работы санаториев, гостиниц и туркомплексов системы ФПБ
05 марта 2026 06:53

Качество отдыха и оздоровления! Подведены итоги работы санаториев, гостиниц и туркомплексов системы ФПБ