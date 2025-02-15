Гости из 63 стран отдохнули в здравницах Беларуси в 2024 году
Февраль объявлен в Беларуси месяцем лечебно-оздоровительного туризма. Направление не новое, но с ходом времени только набирающее популярность. Процедуры по профилю в 2024 году в стране прошли 1,5 миллиона человек, и каждый шестой был иностранцем. В 2024-м в здравницах Беларуси отдохнули представители 63 стран – это жители пяти континентов. Год стал самым удачным за последнее время для системы санаторно-курортного лечения страны. И уже сейчас понятно, что стартовавший 2025-й будет не хуже.
Посмотреть, чем сегодня живут белорусские здравницы, отправились в санаторий под Витебск.
Чаще всего отдыхают в белорусских санаториях наши соотечественники, а еще граждане России и Прибалтики. Европейцы игнорируют угрозы своих властей и приезжают увидеть Беларусь своими глазами. Оздоровиться и увезти положительные эмоции.
Александр Шедько, начальник сектора по культурно-массовой и информационной работе санатория «Летцы»:
За 2024 год санаторно-курортное лечение прошли порядка 10 940 человек. По профильным направлениям сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, органов дыхания и нервной системы.
Николай Николаевич прогуливается среди сосен каждое утро. Это обязательный пункт в распорядке дня. Белорусская красота просто завораживает: дышится легко и настроение соответствующее на целый день.
Николай Кротов:
Приехал сюда, честно сказать, пришел в тихий уголок. С уважением, с вниманием. Важно окружить человека заботой, вниманием и обеспечить лечение полноценное.
В Витебской области более 10 санаториев. Преимущества здравниц в сочетании цены и качества. А если учесть безвизовый въезд для граждан свыше 35 европейских стран, то статистику по бронированию и вовсе можно назвать предсказуемой: на середину июля мест уже практически нет. В это время в Витебске традиционно проходит «Славянский базар». Город становится туристическим центром Беларуси.
Сегодня именно оздоровительный туризм – самое массовое и популярное направление в этой сфере. И эти услуги планируют расширять и усовершенствовать.
Подробности в видео.