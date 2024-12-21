В санатории «Сосны»‎ Мядельского района открыли новый многофункциональный корпус

В шестиэтажном здании спального корпуса разместилось 62 гостиничных номера. Здесь расширили и улучшили условия питания и досуга отдыхающих. Теперь в их распоряжении – площадка для боулинга, игровая зона с бильярдным столом и настольным теннисом, а также медицинские кабинеты для проведения оздоровительных процедур. В ближайшие два года на территории санатория планируют построить и современный SPA-центр.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Благодаря таким проектам и развиваются наши регионы. А учитывая, что Мядельский район – это регион курортный, то здесь мы развиваем сферу услуг. Здесь готовая инфраструктура. Мы просто добавили элементы к этой инфраструктуре и это дает возможность развиваться предприятию. Хороший уровень зарплаты, хорошие условия труда, а 40 рабочих мест для любого региона – это значимо.