В санатории «Сосны»‎ Мядельского района открыли новый многофункциональный корпус

Новый многофункциональный корпус открыли в санатории «Сосны» в Мядельском районе. Масштабный объект – инвестиционный проект Управления делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый многофункциональный корпус открыли в санатории «Сосны» в Мядельском районе. Масштабный объект – инвестиционный проект Управления делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В шестиэтажном здании спального корпуса разместилось 62 гостиничных номера. Здесь расширили и улучшили условия питания и досуга отдыхающих. Теперь в их распоряжении – площадка для боулинга, игровая зона с бильярдным столом и настольным теннисом, а также медицинские кабинеты для проведения оздоровительных процедур. В ближайшие два года на территории санатория планируют построить и современный SPA-центр.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
Благодаря таким проектам и развиваются наши регионы. А учитывая, что Мядельский район – это регион курортный, то здесь мы развиваем сферу услуг. Здесь готовая инфраструктура. Мы просто добавили элементы к этой инфраструктуре и это дает возможность развиваться предприятию. Хороший уровень зарплаты, хорошие условия труда, а 40 рабочих мест для любого региона – это значимо.
Александр Пранович, председатель Мядельского райисполкома:
По статистке этого года, за 9 месяцев в здравницах отдохнуло 73 тысячи человек, из них 23,5 тысячи человек – жители иностранных государств. Это говорит о том, что наши здравницы пользуются популярностью не только у жителей нашей страны, но и граждан ближнего и дальнего зарубежья.
Ежегодно более 10 тысяч гостей выбирают санаторий «Сосны» для отдыха и восстановления. Всего вокруг крупнейшего озера Беларуси – Нарочь – находятся девять здравниц.