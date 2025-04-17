Экспорт услуг белорусских здравниц достиг 85,5 млн рублей

Санаторно-курортные организации страны уверенно прошли зимний период. Здравницы не только сохранили темпы, но и показали рост по ключевым позициям – от заполняемости до экспорта услуг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увеличивается интерес к нашим санаториям со стороны иностранных гостей. Их количество выросло на 14 % по сравнению с первым кварталом 2024 года и составило 51 тысячу. А выручка от реализации экспорта услуг превысила 85,5 миллиона рублей. Развивается не только спрос, но и сами учреждения. Постоянно внедряются новые методы лечения, обновляется техническая база, закупается современное оборудование. Оздоровительный отдых наиболее востребован.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Наибольшей популярностью пользуются профили опорно-двигательные, неврологические и заболевания органов пищеварения, потому что использование наших природных лечебных факторов, минеральных вод и лечебных грязей как раз направлено на лечение заболеваний по этим профилям.

Именно в таких природно-лечебных факторах – минеральные воды и лечебные грязи – заключается уникальность белорусских санаториев. Сейчас в стране работают 97 здравниц на 27 700 мест. Коечная мощность остается стабильной, но спрос продолжает расти. В этом направлении уже начата работа на перспективу – стоит задача по привлечению инвестиций и строительству новых объектов.