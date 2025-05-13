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Президент Беларуси подписал распоряжение об организации отдыха 314 детей из других стран

13 мая 2025 13:31
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Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении денежных средств для организации отдыха в Беларуси 314 детей из других стран. Предстоящим летом их ждут в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси подписал распоряжение об организации отдыха 314 детей из других стран-2

Ребята пройдут медицинское обследование, получат необходимое санаторно-курортное лечение, посетят культурные мероприятия и знаковые исторические объекты в Минске и регионах. Они приедут к нам из Алжира, Египта, Индии, Китая, Лаоса, Мьянмы, Палестины, Кыргызстана, Узбекистана и Курской области России. Это уже сложившаяся практика принимать в Беларуси юных зарубежных гостей. За время действия программы оздоровительного туризма в нашей стране отдохнули и получили лечение более 2,5 тысячи детей из-за рубежа.

# Александр Лукашенко # Санатории # Дети # Детское здоровье # Здоровье # Международное сотрудничество

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