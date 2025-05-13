Президент Беларуси подписал распоряжение об организации отдыха 314 детей из других стран

Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении денежных средств для организации отдыха в Беларуси 314 детей из других стран. Предстоящим летом их ждут в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята пройдут медицинское обследование, получат необходимое санаторно-курортное лечение, посетят культурные мероприятия и знаковые исторические объекты в Минске и регионах. Они приедут к нам из Алжира, Египта, Индии, Китая, Лаоса, Мьянмы, Палестины, Кыргызстана, Узбекистана и Курской области России. Это уже сложившаяся практика принимать в Беларуси юных зарубежных гостей. За время действия программы оздоровительного туризма в нашей стране отдохнули и получили лечение более 2,5 тысячи детей из-за рубежа.