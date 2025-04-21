У спа и аквазоны нет аналогов в стране! Показываем, чем санаторий «Ружанский» удивляет своих гостей

Отдых в родной стране становится все более популярным среди белорусов. Спрос на наши санатории растет. В 2024 году заполняемость достигла рекордных показателей, и этот сезон обещает быть не менее горячим, в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.

В профессиональном кейсе «Ружанского», которому исполнился 21 год – внушительное портфолио, причем оно постоянно пополняется трендовыми новациями. Здесь давно разрушили старый стереотип санаторного отдыха, возведя курортное восприятие до статуса «лакшери».

Отдыхать здорово и здорово расслабляться! Главная цель – бескомпромиссно удивлять. Территория спа и аквазона не имеют аналогов в стране. На любой самый взыскательный спрос здесь отвечают предложением. Только бань и саун 12, и если природа капризничает, то зимой гарантированная зарядка витамином D на солнечной лужайке, а летом экспресс-крио-эффект достигается обтиранием снегом из специальных снегогенераторов.

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Уже на стадии завершения, к 9 Мая планируется ввод в эксплуатацию спа-лаундж-зоны – это четыре уличных бассейна, один из которых будет работать круглогодично, а три будут работать с мая по сентябрь включительно. Это, по сути дела, будет являться такой лакмусовой бумажкой санатория «Ружанский» на долгие годы, потому что на сегодняшний день ни один санаторий в республике не может похвастаться девятью бассейнами и четырьмя уличными бассейнами.

Есть у «Ружанского» и свой зоосад. Список его обитателей широк.