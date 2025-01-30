В белорусских здравницах побывали представители более 60 стран за 2024-й

В санаториях Беларуси за 2024 год побывали почти 250 тысяч гостей нашей страны. Число иностранцев, по сравнению с 2023-м, увеличилось на 12 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это абсолютный рекорд. Заслуженную оценку получают высокое качество предоставляемых услуг и открытость Беларуси для всех стран без исключения. Как следствие, гости приезжают из более чем 60 стран со всех континентов, иногда преодолевая десятки тысяч километров. Одни из самых частых посетителей, вопреки агрессивной риторике Запада, – жители стран Прибалтики. А Новый год в санаториях Беларуси отметили более 10 тысяч иностранцев. В этом помог и безвизовый режим. Есть чем гордиться и по другим направлениям.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

То, что касается реализации путевок в свободной реализации, опять же, цифра была рекордная по итогам работы 2024 года. Количество физических и юридических лиц, приобретших путевки, увеличилось на 70,5 тысяч. Динамика по выручке превысила 24 %, и выручка от реализации лечебно-оздоровительных услуг в 2024 году составила 1 миллиард 8 миллионов рублей.

Планы на 2025-й не менее грандиозные. Основным приоритетом остается детское оздоровление. Летом в санаториях Беларуси отдохнут более 400 тысяч ребят. А по причине постоянно растущего спроса введут в эксплуатацию еще два детских санаторных лагеря.