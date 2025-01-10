Более 70 тыс. иностранцев посетили здравницы Минской области в 2024 году

Почти 330 тысяч человек посетили санатории Минской области в прошлом году, из них более 70 тысяч – иностранные граждане, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ежегодно в санаториях проводится модернизация, обновляется материально-техническая база. А еще добавляются новые медицинские услуги или программы. Например, в одном из санаториев Мядельского района появились направления травматологии и психотерапии.

Евгений Александров, отдыхающий (Россия): Я считаю, что это санаторий один из лучших в Беларуси, в том числе и по нашим московским, российским меркам. Здесь очень хорошее качество медицинских услуг, питание и шикарное окружение в виде природы. С 2020 года практически каждый год мы сюда приезжаем раз в год на две недели вместе с семьей.

Сергей Нехвядович, директор санатория:

Мы стараемся, чтобы человек, который приезжает в санаторий, не просто приехал отдохнуть и подлечиться, а приехал и почувствовал себя на курорте. То есть стараемся комплексно развивать всю инфраструктуру. Это и пляж, и какие-то активные виды отдыха.

Развиваем нашу сеть кафе и ресторанов, чтобы люди могли провести время свободное. Ну и, конечно, постоянно ведется работа по улучшению нашего медицинского обслуживания, спа-услуг. Мы закупаем новое медицинское оборудование.