В Гродненском районе открыли обновлённый спортивно-оздоровительный комплекс

В Гродненском районе открыли обновленный спортивно-оздоровительный комплекс. Объект станет местом отдыха для многочисленных туристов, а летом будет принимать детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше это был санаторий. В 2025 году на объекте провели масштабную реконструкцию: обновили кровлю, инженерные сети и котельную, выполнили отделочные работы, а также благоустроили территорию. Здесь уже начал работу современный оздоровительный лагерь. За три месяца в нем побывают более 150 мальчишек и девчонок. Запланированы 4 смены по 15 дней.

Ангелина Демидко: Я приехала с очень хорошим настроением, я знала, что лагерь – это очень круто, и веселое место, чтобы провести летние каникулы. Лагерь мне очень нравится, я познакомилась с очень многими ребятами, они все крутые. Лагерь, вообще, очень хороший, очень красивый.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Тут есть все для полноценного отдыха. Это и оздоровление, это и у них новые друзья, это социализация, они немножко отложат в сторону телефоны, разогнут свои позвоночники. Все культурно и безопасно для детей.

Спортивно-оздоровительный комплекс принадлежит одному из крупнейших гродненских предприятий. Его руководство активно реализует социальные проекты, направленные на поддержку семей своих сотрудников. В летнем оздоровительном лагере будут отдыхать прежде всего дети работников завода. В будущем здесь планируют организовывать также сборы для юных спортсменов.