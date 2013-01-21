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Новости по тегу #Ретро

21 января 2013 06:49

Как минчане встречали Новый год в 1947, 1957 и 1960 годах? (ВИДЕО)

11 октября 2012 15:12

Первая бензоколонка в Минске размещалась в районе современной Немиги

19 июля 2012 12:21

В австрийском средневековом замке обнаружено женское нижнее бельё. Находка перевернула всю историю моды

14 июля 2012 10:36

Креативные телефонные будки на улицах Бразилии

27 июня 2012 08:56

«Олдтаймер-ралли» в Минске и Логойске 2 июня 2012 года

05 мая 2012 17:16

Международный слет ретро-автомобилей из России, Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии

05 апреля 2012 06:55

Ретро. Поезд Минск-Вильнюс-Рига десятки лет назад

16 марта 2012 06:22

Ретро. Минск спустя 14 лет после войны

12 октября 2011 13:30

Как выглядели главные магазины Минска 50 лет назад?

«Лесная быль» — первый белорусский фильм, просмотр только для избранных
01 июня 2011 15:04

«Лесная быль» — первый белорусский фильм, просмотр только для избранных

02 сентября 2010 16:52

Минск в 1958 году: проблемы автомобилистов и пешеходов

31 августа 2010 14:09

История проспекта Независимости в Минске до 1941 года, когда он был полностью уничтожен