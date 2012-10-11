Первая бензоколонка в Минске размещалась в районе современной Немиги

Автомобилестроение и развитие топливной отрасли тесно переплетены с историей Минска. А этот год еще и юбилейный: 70 лет могло бы исполниться первой минской заправке. Когда-то она располагалась в районе современной Немиги. Единственная колонка на целый город! Впрочем, и машин в 30-ые годы в БССР было немного: всего лишь 1% от общего автотранспортного парка СССР, 184 автомобиля в 1928 году, 511 – в 1930.

Владимир Воложинский, автор книги «История АЗС в Беларуси»:

Первая АЗС согласно энциклопедии «История города Минска» была установлена в 1932 году, то есть имеется в виду станция общественного пользования, та, которая стояла на улице. Были такие, ведомственные, которые стояли в различных управлениях, по одной колонке где-то стояли, еще где-то в 1929 году.

Совсем недавно у минчан-автомобилистов появилась уникальная возможность полистать «печатные страницы истории» белорусских и, конечно же, столичных автозаправок. Презентация книги «История АЗС в Беларуси» состоялась в конце сентября. Планы размещения, виды и архитектура станций, система учёта и отпуска топлива, хранение бензина – вот лишь некоторые главы вышедшего издания. Автор признаётся: для изучения белорусской топливной отрасли пришлось поднять далеко не один архивный и музейный документ. Зато удалось узнать множество фактов и даже “подкорректировать” известную советскую историю.

Владимир Воложинский, автор книги «История АЗС в Беларуси»:

Когда искал в сети Интернет, автозаправочные станции везде преподносили в том, что первая была установлена в Москве в 1928 году на Арбатской площади. При детальном изучении информации мне лично удалось установить, что это было на 2 года раньше.

В формировании АЗС как части придорожного сервиса мировая практика всё-таки была на шаг впереди СССР.

На видео - некоторые из тех редких раритетных фотокадров, которые удалось найти в столичных архивах. Они дают представление о прошлом сегодняшних ультрасовременных бензоколонок. Ретро-бензовозы, топливораздаточные колонки… Кто бы мог подумать, что когда-то они были настоящим «богатством» для любого города.

Кстати, сегодня минчане могут даже «прикоснуться» к истории топливной отрасли и восстановленной культуре АЗС. И всё благодаря уникальному ретро-музею, составленному из экспонатов частных коллекций, пришедших к нам со всей Беларуси.

Сергей Шопик, начальник службы маркетинга сети АЗС:

Какое-то время здесь у нас на Боровой хранилось 2 экспоната – 2 колонки, старые, которые остались у нас еще с 90-х годов, и появилась мысль развить все-таки экспозицию, собрать максимально возможное количество экспонатов, и организовать такой мини-музей.

Дожившие до наших дней колонки, бочки и топливоперевозчики… Круглосуточная экспозиция – это и раритетные экспонаты 1930-х годов, и даже более «молодые».

Сергей Шопик, начальник службы маркетинга сети АЗС:

Экспонатов здесь у нас собрано 15 штук, это, в основном, топливнораздаточные колонки разных годов производства, разных стран. В основном это Советский Союз, есть одна колонка чешского производства 1976 года. Это ручные колонки.

Давайте более внимательно рассмотрим некоторые "бензиновые" артефакты.

Сергей Шопик, начальник службы маркетинга сети АЗС:

За моей спиной находится самая старая бензоколонка, которую на сегодняшний день удалось найти в Беларуси, она произведена в 1947 году, ее можно было видеть на старых автозаправочных станциях того времени, поскольку сам автопарк в то время не был настолько большим, как сейчас. Поэтому хватало для его обеспечения вот этих стеклянных колб, куда наливался бензин. Само топливо в машину подавалось вручную, то есть при помощи вот этого рычага, и через саму топливно-раздаточную колонку оно уже попадало в бак автомобиля.

Удивительна история и «трофейной» двадцатилитровой канистры.

Сергей Шопик, начальник службы маркетинга сети АЗС:

Раньше в Германии топливо хранилось в канистрах, которые напоминали, по сути, консервную банку. Был объявлен тендер, и дизайн канистр для армии Вермахта слетал со всего мира. Чем этот дизайн хорош? Весь смысл в ручке, за которую удобно переносить как втроем, она тройная, так и одному.

А это нефтехранилище было разработано инженером, архитектором, изобретателем и учёным Владимиром Шуховым ещё в 19 веке. Невероятно: такие конструкции уже и не производят, но все современные нефтехранилища проектируются и основываются именно на чертежах того времени.

Сергей Шопик, начальник службы маркетинга сети АЗС:

До того как Шухов предложил такую конструкцию, топливо на нефтебазах хранилось под открытым небом. Он предложил закрытое нефтехранилище, которое было спроектировано по его чертежам и внедрено на многие нефтебазы, где топливо и хранилось.

Автомобиль ГАЗ-53, 1988 года выпуска, хоть и не самый редкий экспонат, но, несомненно, один из самых любимых не только у посетителей мини-музея, но и у самих организаторов «ретро-экскурсии».

Сергей Шопик, начальник службы маркетинга сети АЗС:

Этот бензовоз продавал именно дизельное топливо, ну а старожилы нашей компании называют его «зилкой».

Жаль, эксклюзивный Б3-42 на базе ГАЗ-АА 1936 года выпуска попал на «витрину» лишь временно, а точнее,только на день открытия выставки.

И это далеко не все артефакты! Чешские колонки с уникальным дизайном, масло- и топливораздаточные Череповецкого завода, ручные агрегаты…

Посетить новую экспозицию можно в любое время. Она будет постоянной. Сейчас организаторы планируют перенести ретро-уголок в закрытое помещение и, конечно же, пополнить его новыми «находками». Причём, не без участия минчан.