Как выглядели главные магазины Минска 50 лет назад?

На всех первых этажах новых домов разместились магазины: Центральный книжный магазин, магазин цветов, магазин художественных изделий, любимый юными покупателями «Детский мир». На окраинах города — не менее красивые магазины, как «Белодежда» в автогородке.
Недавно в 106-квартирном доме по проспекту имени Сталина открылся специализированный обувной магазин. Новый фирменный магазин хорошо обустроен: с первых дней торговли здесь оживлено. Расширение торговой сети в Минске — свидетельство хлопот о благоустройстве рабочих».