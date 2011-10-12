Прямой эфир

Как выглядели главные магазины Минска 50 лет назад?

12 октября 2011 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сюжет белорусского телевидения о магазинах на первых этажах тогда ещё проспекта Сталина, ныне проспекта Независимости. «Столицу Беларуси украшают новые магазины. Гордость минчан — Центральный универмаг, один из крупнейших магазинов страны.... ».

На всех первых этажах новых домов разместились магазины: Центральный книжный магазин, магазин цветов, магазин художественных изделий, любимый юными покупателями «Детский мир». На окраинах города — не менее красивые магазины, как «Белодежда» в автогородке.

Недавно в 106-квартирном доме по проспекту имени Сталина открылся специализированный обувной магазин. Новый фирменный магазин хорошо обустроен: с первых дней торговли здесь оживлено. Расширение торговой сети в Минске — свидетельство хлопот о благоустройстве рабочих».

# Ретро Минск # Кино # Ретро

Другие новости рубрики

Все новости
20 сентября 2011 12:43

В чем заключается магия мультипликации?

07 сентября 2011 12:59

Самая молодая белорусская рок-группа — MEN, победители Rock Junior 2011 в возрастной категории до 14 лет

20 июня 2011 12:34

«Древо жизни» с Брэдом Питтом – смотреть любителям арт-хауса