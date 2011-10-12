Как выглядели главные магазины Минска 50 лет назад?

Сюжет белорусского телевидения о магазинах на первых этажах тогда ещё проспекта Сталина, ныне проспекта Независимости. «Столицу Беларуси украшают новые магазины. Гордость минчан — Центральный универмаг, один из крупнейших магазинов страны.... ».

На всех первых этажах новых домов разместились магазины: Центральный книжный магазин, магазин цветов, магазин художественных изделий, любимый юными покупателями «Детский мир». На окраинах города — не менее красивые магазины, как «Белодежда» в автогородке.

Недавно в 106-квартирном доме по проспекту имени Сталина открылся специализированный обувной магазин. Новый фирменный магазин хорошо обустроен: с первых дней торговли здесь оживлено. Расширение торговой сети в Минске — свидетельство хлопот о благоустройстве рабочих».