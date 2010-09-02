Минск в 1958 году: проблемы автомобилистов и пешеходов

Ещё около 30 человек ранены.
Общие правила игры на этом поле намерены отрегулировать Министерство транспорта и правоохранители.
ДТП произошло в ста километрах от столицы страны Кито, куда автобус направлялся из города Куэнка. Всего в момент падения в транспортном средстве находились 53 человека. По предварительной версии, причина аварии – водитель уснул за рулем.
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