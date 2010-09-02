Минск в 1958 году: проблемы автомобилистов и пешеходов

Пассажирский автобус упал в пропасть в Эквадоре: 36 человек погибли, не менее 12 получили травмы

ДТП произошло в ста километрах от столицы страны Кито, куда автобус направлялся из города Куэнка. Всего в момент падения в транспортном средстве находились 53 человека. По предварительной версии, причина аварии – водитель уснул за рулем.