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Минск в 1958 году: проблемы автомобилистов и пешеходов

02 сентября 2010 16:52
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С каждым годом Минск разрастался, увеличивалось количество транспорта – это требовало точного соблюдения правил дорожного движения.

Фото. Минск 1958 год

Фото. Минск 1958 год

Фото. Минск 1958 год

# Ретро # авто # Ретро Минск

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