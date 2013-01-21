Как минчане встречали Новый год в 1947, 1957 и 1960 годах? (ВИДЕО)

Новости Минска. Новогодняя ярмарка на главном проспекте столицы собирает все больше радостных гостей. До заветного боя курантов и Нового 1947 года осталось всего пару дней. Праздничный стол и наряд для хвойной красавицы сейчас – самые приятные хлопоты минчан. Во второй раз горожане отмечают возрождение Минска после великой трагедии. В их сердцах – трепетные надежды на восстановление мирной жизни любимого города.

Готовятся ко встрече Нового года и в столичных дворцах культуры. На праздничные балы, кажется, пришел весь город, тем более, что ждать осталось совсем недолго. Да здравствует 1947!

На утреннике в детских садах собрались самые очаровательные зайчики и снежинки. В такие костюмы маленькие минчане готовы наряжаться каждый день. Заветные письма Дедушке Морозу, заученные стихи, долгожданные подарки – этот праздник наверняка останется в памяти малышей детского сада №92. Сегодня они собрались у елки наверняка со своими любимыми внуками.

Для работников торговли Новы год – горячая пора. В 1957, как и сегодня, в столичных универмагах негде яблоку упасть. Выбор подарков – дело непростое. Но энтузиасты-продавцы вмиг придут на помощь.

В чем встретишь Новый год, в том его и проведешь. В столичных ателье мод сейчас свой праздничный час пик.

Дресс-код для хвойной красавицы дело не менее хлопотное. Малышам такие покупки всегда по вкусу.

Минск всегда молодой. В канун 1959 года горожане праздновали 40-летие БССР. Юбилейный Минск сиял не меньше, чем в огнях современной иллюминации.

В 1960 годы главная елка страны, как настоящий аттракцион, собирала восторженные взгляды не только малышей, но и их родителей. Такое чудо возможно только в Новый год, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.