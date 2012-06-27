«Олдтаймер-ралли» в Минске и Логойске 2 июня 2012 года

Десятки ретро-автомобилей, завораживающих своей красотой. Экипажи, соответствующие духу автораритетов. В Минске и его окрестностях уже в 4 раз прошло «олдтаймер-ралли».

Валерий Шумский, организатор «Олдтаймер-ралли»:

Автомобиль должен двигаться с определенной скоростью. Если не уложился, отстал, то это карается штрафными секундами.

Долго ли, коротко ли, участники ретро-ралли добрались до Логойска. Часть маршрута пройдена, а значит можно отдохнуть и поделиться впечатлениями.

Евгения Халецкая, участник «Олдтаймер-ралли»:

Очень интересная гонка, очень интересно на маршруте встречать другие автомобили и смотреть, насколько ты успеваешь, не успеваешь, как идут другие.

Анатолий Маслов, участник «Олдтаймер-ралли»:

Маршрут интересный, места красивые. Очень интересно было скоростное вождение между фишек, с прицепом. У всех были большие глаза, открытые рты. Но, мне кажется, мы справились хорошо.

Глаза разбегались от такой автомобильной красоты: «Ситроен DS», «Понтиак Боневилль», «Бентли S1», «БМВ Изетта 300» и «Мерседес Бенц W109 AMG» по прозвищу «Красный кабан».

Яркое шоу делали не только ретро-автомобили, но и их владельцы, которые со всей душой подошли к разработке костюмов.

Валерий Шумский, организатор «Олдтаймер-ралли»:

Экипаж должен максимально соответствовать духу, облику машины.

Евгения Халецкая, участник «Олдтаймер-ралли»:

Одно дело – просто проехаться на раритетном авто, а другое дело – соответствовать машине, и тогда проникаешься духом того времени, той эпохи и живешь тем, чем жили люди в то время.

Анатолий Маслов на Запорожце 69 года выпуска пошел еще дальше: никто не мог пройти мимо его прицепчика с аппетитным содержимым:

Анатолий Маслов, участник «Олдтаймер-ралли»:

Захотелось что-то новенькое. «Запорожец», костюмы, но чего-то, чувствую, не хватает. Не хватает сала. На капот не положишь, значит нужен столик. «Запорожец» из Украины, костюмы из Украины, а сало белорусское.

Дальше участников ждала вторая часть маршрута, а также соревнования по фигурному вождению.

Валерий Шумский, организатор «Олдтаймер-ралли»:

Конкурс официантов: штурман будет держать в руке поднос с напитками и должен не пролить ни капли. Это будет караться штрафными санкциями.

Было забавно наблюдать, как, переваливаясь с одного колеса на другое, старинные машины проходили обычную змейку.

В группе поддержки экипажа «Красного кабана» был замечен организатор московского «Олдтаймер-ралли» и знаменитой выставки раритетных авто Илья Сорокин.

Илья Сорокин, организатор московского «Олдтаймер-ралли»:

Очень приятно, что здесь есть такие люди как Валерий Шумский, который год за годом организует такие ралли, такие мероприятия. Это свой колорит, это не похоже на то, что мы делаем в Москве, не похоже на то, что мы видим в Польше, где тоже участвуем. Мне очень нравится такая «домашность», такая дружеская атмосфера.

Спустя более 6 часов после старта первые экипажи добрались до финиша на улице Революционной, сообщили в программе «Автопанорама» на СТВ.

Поздним вечером судьи подвели итоги. Победителями ретро-ралли стали Проценко Андрей и Шалатонина Марина на лимузине «Зил-115» 1985 года выпуска.

Валерий Шумский, организатор «Олдтаймер-ралли»:

Когда речь идет о таких автомобилях, то победа, конечно, кому-то достанется, но участие в этом авторалли – это уже победа.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY