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Ретро. Минск спустя 14 лет после войны

16 марта 2012 06:22
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Сюжет белорусского телевидения о Минске в 20 веке:

«Мы живем в Минске и расскажем вам о столице Советской Белоруссии: о древнем городе, о его людях, о героических страницах его истории.

Когда город засыпает, на станции «Минск-Спутник» бодрствуют наши молодые следопыты Вселенной. Прорезая космические просторы, летит спутник - символ наших дней.

Не под знаком ли той молодой звезды у молодой минчанки Любови Зарецкой родился сын? Когда проснешься ты, Саша, ты увидишь город, в котором тебе суждено жить!

14 лет тому назад здесь были руины и пепел, горький дым пожарищ застилал небосклон».

# Культура # Ретро # Ретро Минск

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