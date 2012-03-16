Ретро. Минск спустя 14 лет после войны

Сюжет белорусского телевидения о Минске в 20 веке:

«Мы живем в Минске и расскажем вам о столице Советской Белоруссии: о древнем городе, о его людях, о героических страницах его истории.

Когда город засыпает, на станции «Минск-Спутник» бодрствуют наши молодые следопыты Вселенной. Прорезая космические просторы, летит спутник - символ наших дней.

Не под знаком ли той молодой звезды у молодой минчанки Любови Зарецкой родился сын? Когда проснешься ты, Саша, ты увидишь город, в котором тебе суждено жить!

14 лет тому назад здесь были руины и пепел, горький дым пожарищ застилал небосклон».