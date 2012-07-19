В австрийском средневековом замке обнаружено женское нижнее бельё. Находка перевернула всю историю моды

Новости Австрии. Во время проведения реставрационных работ в австрийском замке Ленгберд, возведённом в XV веке, археологи обнаружили тайник с женским нижним бельём, сообщает ctv.by со ссылкой на Art Daily.

Хиллари Дэвидсон, представитель Лондонского музея:

Эта находка дает очень интересную информацию о том, как одевались люди в Средневековье. Редкостью является любая повседневная одежда, сохранившаяся с тех времен, особенно белье.

Среди находок – четыре льняных бюстгальтера, украшенные тесьмой и орнаментами. По словам исследователей, бельё изготовлено 600 лет назад. Некоторые экземпляры сделаны из льна, другие – из хлопка, сообщает ctv.by со ссылкой на Associated Press.

Удивительная находка полностью переворачивает всю историю моды. Ранее считалось, что нижнее белье появилось не ранее XVIII века, а бюстгальтеры – всего сто лет назад.

Вячеслав Зайцев, российский художник-модельер:

Как бы там ни было, функции женского нижнего белья и в старину, и в современность одинаковы. Бельё призвано следить за гармонией, чтобы женщина была желанна, а мужчина рядом с ней не выглядел неловким, не засорял своим присутствием окружающую среду.