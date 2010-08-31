История проспекта Независимости в Минске до 1941 года, когда он был полностью уничтожен

Бывшая минская улица Захарьевская, а ныне – проспект Независимости, была и улицей Советской, и проспектом Сталина, Ленина, затем Франциска Скорины. Она сменила много названий и направлений, но не изменила своего стратегического значения для города. Старинная улица Захарьевская была названа в честь первого градоначальника Минска, губернатора Захара Корнеева. Минск располагался на трассе Москва-Варшава и военно-политическая обстановка накануне Первой мировой войны требовала появления в Минске новой магистрали. Она должна была быть построена в обход старой части города, района Замчища и нынешней площади Свободы. Так главной улицей и стала Захарьевская.

Начиналась улица недалеко от вокзала, на углу православного храма Казанской Божьей Матери, взорванного большевиками. Со временем она стала самой длинной улицей Минска. Здесь было много домов зажиточных минчан, купеческих лавок, гостинец и рестораций. Здесь часто проводились ярмарки, открывались новые торговые ряды, устраивались гуляния. На месте современного здания ГУМа до революции размещались торговые ряды и частные мастерские. Примерно в этом же месте был построен один из первых кинотеатров. Напротив, там где сейчас Национальный банк Республики Беларусь, ранее находилась популярная гостиница «Новомосковская».

До 1905 года в этом же здании находились и редакции городских газет. Напротив, на месте сегодняшнего ресторана бывшего питания, раньше находился дом, в котором жили промышленники, основатели вино-водочного завода «Кристалл». В 1910 году на углу Захарьевской и Трубной женой Эдуарда Войнеловича был завершен важный объект городского строительства – костел в память об умерших детях, ставший настоящей архитектурной жемчужиной улицы Захарьевской. В 1922 году улицу Захарьевскую переименовали в Советскую. А летом 1941 года немецкие бомбардировщики положили конец истории славной улице. Большинство ее домов мы, к сожалению, можем увидеть только на старых фото.