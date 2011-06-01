«Лесная быль» — первый белорусский фильм, просмотр только для избранных

Именно эта кинокартина в 20-е годы дала старт производству игровых фильмов в Беларуси. На ее просмотр в свое время могла попасть только избранная публика. Премьера «Лесной были» состоялась в 1926 году в столичном кинотеатре «Культура».

Когда белорусский кинематограф достиг определенного этапа в своем развитии, возникла необходимость в производстве игровых фильмов. Изначально, был составлен список из пяти предполагаемых проектов, самым перспективным из которых был признан «Свинопас» по повести Михася Чарота.

Калюнова Алена, редактор киностудии «Беларусьфильм», драматург:

Для первого фильма, конечно, отбирали подходящую национальную прозу. Ее было достаточно много, потому что это был период творчества «молодняковцев», у которых вся эта революционная романтика подавалась как приключение.

Повесть «Свинопас» была очень популярна у читателей, поэтому выбор сразу же пал именно на это произведение. Решающую роль сыграло и то, что проза Чарота очень легко переводилась на сценарный язык, что очень понравилось режиссеру Юрию Таричу, который в дальнейшем совместно с Михасем Чаротом написал сценарий к первому белорусскому фильму «Лесная быль».

Калюнова Алена, редактор киностудии «Беларусьфильм», драматург:

«Лесная быль» — картина, несмотря на революционную тему, очень поэтичная, лирическая. Вся революционная романтика у Чарота, как и у всех «молодняковцев», в большей степени позиционируется на былинном эпосе, на фольклорных сказаниях.

Работа над первым немым белорусским фильмом началачь во второй половине 1926 года, и главной съемочной площадкой «Лесной были» стала деревня Прилуки, в частности, известная усадьба графа Чапского. Все актеры в этом фильме играли самих себя, в своих же костюмах и в привычной для себя обстановке, ведь гримеров и костюмеров тогда не было, а специальные декорации не возводились. Все было так, как есть на самом деле. Например, в первоначальном варианте фильма была сцена в штабе, где участники операции по освобождению Минска во главе Красной Армии — Адамович, Червяков и Кнорин — играли самих себя. А приглашены они были Таричем в знак благодарности за оказание помощи в реализации съемок фильма. Сегодня этих персонажей фильма мы можем увидеть лишь на старой афише, а может быть и в каком-нибудь киноархиве за границей.

Главным героем «Лесной были» является Гришка Свинопас. Он былинный удалец, жизнерадостный лихач, который не унывает ни в каких ситуациях. Опять же, с былинной легкостью он противостоит злу и преодолевает все сложности. Может быть именно поэтому определяющим в названии фильма является слово «быль».

Калюнова Алена, редактор киностудии «Беларусьфильм», драматург:

Если сравнить «Лесную быль» с классикой советского немого кино — с шедеврами Эйзенштейна, например, — мы увидим эти отличия. Мы не увидим здесь ни жёстких монтажных стыков, ни резких ракурсов, мы не увидим плакатной композиции кадра с работающим первым планом и размытыми фонами.

25 декабря 1926 года в кинотеатре «Культура», который раньше находился на улице Серпуховской, а ныне это улица Володарского, состоялась премьера первого белорусского фильма «Лесная быль». Запуск этого фильма сопровождался предварительным анонсированием в виде специальных кинохроник, которые напоминали репортажи со съемочной площадки. Таким образом когда-то зрителей подготавливали к премьере и вызывали повышенный интерес к фильму. И это действовало. Фильм «Лесная быль» вызвал неимоверный интерес у зрителей. Аншлаги в кинотеатрах, демонстрация по нескольку раз в день, моментальная продажа билетов – все это говорит лишь о том, что первый блин получился совсем не комом.