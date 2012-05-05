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Международный слет ретро-автомобилей из России, Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии

05 мая 2012 17:16
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Новости Беларуси. К Республиканской молодежной акции «Спасибо за победу» присоединились участники Международного слета ретро автомобилей из России, Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии. Они сделали круг почета на своих уникальных авто и проехали вдоль проспекта Независимости.

Фестиваль автоэкзотики проходит в Минске в пятый раз. В этом году представлено около 80 машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Обладатель ретро-автомобиля:
Автомобиль долгое время находился в Каунасе. В 1995 году попал ко мне в очень плачевном состоянии. После чего 5 лет кропотливого изучения документации позволили воспроизвести практически в 100-процентном состоянии.
Доставляет глубокое удовольствие.

Участница выставки:
Любители ретро-автомобилей – это компания, где все друг друга знают и посещают различные ретро-слеты. Это повод пообщаться, посмотреть, кто какую новую машину приобрел, какие внес изменения в старое авто.

Минчане:
Очень здорово. Люблю американские автомобили с большими двигателями.

Просто полюбоваться пришли.

# Ретро # авто # Фотофакт # Ретро-автомобили

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