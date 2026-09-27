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Новости по тегу #Радиация

В ущерб безопасности: зачем Киев разорвал соглашение с Минском о ядерном оповещении?
27 сентября 2026 17:43

В ущерб безопасности: зачем Киев разорвал соглашение с Минском о ядерном оповещении?

В Минске обсудили реализацию госпрограммы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы
26 апреля 2025 07:37

В Минске обсудили реализацию госпрограммы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы

Лукашенко о восстановлении после аварии на ЧАЭС: время показало, что мы действовали правильно
25 апреля 2025 13:32

Лукашенко о восстановлении после аварии на ЧАЭС: время показало, что мы действовали правильно

Лукашенко: если бы мы не занимались устранением последствий взрыва на ЧАЭС, Беларуси бы уже не было
25 апреля 2025 10:37

Лукашенко: если бы мы не занимались устранением последствий взрыва на ЧАЭС, Беларуси бы уже не было

Уровень обеспечения радиационной безопасности в Беларуси оценивается как хороший
24 апреля 2025 10:37

Уровень обеспечения радиационной безопасности в Беларуси оценивается как хороший

С момента аварии на ЧАЭС прошло 37 лет. Как Беларусь восстанавливается после катастрофы?
21 апреля 2023 17:25

С момента аварии на ЧАЭС прошло 37 лет. Как Беларусь восстанавливается после катастрофы?

«Собрано 4684 гербарных образца». Учёные Беларуси изучают, как меняются растения в условиях радиации
05 февраля 2023 08:46

«Собрано 4684 гербарных образца». Учёные Беларуси изучают, как меняются растения в условиях радиации

«Мы должны отслеживать». Белорусские исследователи оценивают влияние радиации на людей при сельхозработах
05 февраля 2023 08:44

«Мы должны отслеживать». Белорусские исследователи оценивают влияние радиации на людей при сельхозработах

Ядерные реакторы под ногами. Как проверяют грибы и ягоды на радиацию?
12 сентября 2022 15:18

Ядерные реакторы под ногами. Как проверяют грибы и ягоды на радиацию?

«Уникальное для постсоветского пространства оборудование». Как сегодня работают белорусские радиобиологи
20 апреля 2021 18:44

«Уникальное для постсоветского пространства оборудование». Как сегодня работают белорусские радиобиологи

Как часто можно делать рентген и томографию? Побывали в лаборатории и узнали, как на эти вопросы помогают отвечать мыши
20 апреля 2021 18:11

Как часто можно делать рентген и томографию? Побывали в лаборатории и узнали, как на эти вопросы помогают отвечать мыши

Иран возобновляет ядерные исследования
05 сентября 2019 12:38

Иран возобновляет ядерные исследования