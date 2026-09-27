Новости по тегу #Радиация

Этот документ, подписанный в 2001-м, на протяжении 25 лет обязывал украинскую сторону напрямую и в круглосуточном режиме информировать Минск о любых нештатных ситуациях на своих атомных объектах. Расторгнутое соглашение было важнейшим элементом региональной безопасности.
Эта госпрограмма уже шестая и ее цель – не только улучшить условия жизни людей пострадавшего региона, но и максимально вовлечь его в экономику страны.
«Мы пошли своим путем».
Если мы хотим сохранить свою страну, суверенную и независимую, в основе должна лежать экономика. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о развитии районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Загрязненные территории не отличаются по уровню социально-экономического развития. Вместе с тем существует и экспериментально-хозяйственная зона, своего рода научный полигон.
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