С момента аварии на ЧАЭС прошло 37 лет. Как Беларусь восстанавливается после катастрофы?
Новости Беларуси. С момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 37 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории атомной энергетики, последствия которой до сих пор полностью не устранены.
Радиоактивное облако накрыло более 20 стран, однако большая часть радионуклидов цезия-137 выпала над Беларусью – всего около 35 %. В результате поражены оказались 22 % земель от общей площади страны.
Сегодня благодаря усилиям государства территории, загрязненные цезием, сократились почти вдвое. А жизнь постепенно возвращается в пострадавшие районы. Преодолению последствий чернобыльской катастрофы уделяется большое внимание.
Реализуется уже шестая государственная программа. Нынешняя рассчитана до 2025 года. Финансирование выделяется для поддержания экономики, проведения исследовательских работ на зараженных территориях, строительства жилья, оздоровления и лечения граждан. Всего с 1990-го на эти цели направили уже более 19 миллиардов долларов.