С момента аварии на ЧАЭС прошло 37 лет. Как Беларусь восстанавливается после катастрофы?

Новости Беларуси. С момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 37 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории атомной энергетики, последствия которой до сих пор полностью не устранены.

Радиоактивное облако накрыло более 20 стран, однако большая часть радионуклидов цезия-137 выпала над Беларусью – всего около 35 %. В результате поражены оказались 22 % земель от общей площади страны.

Сегодня благодаря усилиям государства территории, загрязненные цезием, сократились почти вдвое. А жизнь постепенно возвращается в пострадавшие районы. Преодолению последствий чернобыльской катастрофы уделяется большое внимание.