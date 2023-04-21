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С момента аварии на ЧАЭС прошло 37 лет. Как Беларусь восстанавливается после катастрофы?

21 апреля 2023 17:25
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Новости Беларуси. С момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 37 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории атомной энергетики, последствия которой до сих пор полностью не устранены.  

С момента аварии на ЧАЭС прошло 37 лет. Как Беларусь восстанавливается после катастрофы?-1

Радиоактивное облако накрыло более 20 стран, однако большая часть радионуклидов цезия-137 выпала над Беларусью – всего около 35 %. В результате поражены оказались 22 % земель от общей площади страны.  

С момента аварии на ЧАЭС прошло 37 лет. Как Беларусь восстанавливается после катастрофы?-4

Сегодня благодаря усилиям государства территории, загрязненные цезием, сократились почти вдвое. А жизнь постепенно возвращается в пострадавшие районы. Преодолению последствий чернобыльской катастрофы уделяется большое внимание.  

С момента аварии на ЧАЭС прошло 37 лет. Как Беларусь восстанавливается после катастрофы?-7

Реализуется уже шестая государственная программа. Нынешняя рассчитана до 2025 года. Финансирование выделяется для поддержания экономики, проведения исследовательских работ на зараженных территориях, строительства жилья, оздоровления и лечения граждан. Всего с 1990-го на эти цели направили уже более 19 миллиардов долларов.  

# Радиация # общество # Фотофакт

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