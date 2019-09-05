Иран возобновляет ядерные исследования

Новости Ирана. Иран сокращает обязательства по ядерной сделке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. Иран сокращает обязательства по ядерной сделке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 6 сентября Тегеран начнёт проводить разработки и исследования, необходимые для новых типов центрифуг, а также будет обогащать уран на том уровне, который необходим стране.
При этом президент Хасан Рухани заявил, что вся эта деятельность будет мирной, и страна продолжит сотрудничество с МАГАТЭ. Таким стал ответ Ирана на расширение США санкций в отношении страны.