Иран возобновляет ядерные исследования

Новости Ирана. Иран сокращает обязательства по ядерной сделке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 6 сентября Тегеран начнёт проводить разработки и исследования, необходимые для новых типов центрифуг, а также будет обогащать уран на том уровне, который необходим стране.