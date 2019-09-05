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Иран возобновляет ядерные исследования

05 сентября 2019 12:38
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Новости Ирана. Иран сокращает обязательства по ядерной сделке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Иран возобновляет ядерные исследования -1

С 6 сентября Тегеран начнёт проводить разработки и исследования, необходимые для новых типов центрифуг, а также будет обогащать уран на том уровне, который необходим стране.

Иран возобновляет ядерные исследования -4

При этом президент Хасан Рухани заявил, что вся эта деятельность будет мирной, и страна продолжит сотрудничество с МАГАТЭ. Таким стал ответ Ирана на расширение США санкций в отношении страны.

# Радиация # Хасан Рухани # Фотофакт

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