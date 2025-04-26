В Минске обсудили реализацию госпрограммы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы

26 апреля мир вспоминает трагедию на Чернобыльской атомной электростанции. Ровно 39 лет назад – 26 апреля 1986 года – произошла самая страшная техногенная катастрофа в истории человечества. И хотя станция находится на территории Украины, больше других от аварии пострадала наша страна, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зоне загрязнения оказалось более 3,5 тысячи населенных пунктов, где проживали 2,2 миллиона человек; 479 городов и деревень прекратили существование. Однако с первых дней в Беларуси был взят курс на реабилитацию загрязненных земель.

Как реализуется госпрограмма по преодолению последствий катастрофы, на что идут средства и каких успехов сумели достичь за прошедшие годы, обсудили в Минске. Можно говорить даже не о восстановлении, а о развитии территорий. Все риски уже оценили и определили порядок действий. К слову, эта госпрограмма уже шестая, и ее цель – не только улучшить условия жизни людей пострадавшего региона, но и максимально вовлечь его в экономику страны.

Леонид Дедуль, первый заместитель начальника департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Это вопросы в области социальной защиты граждан, льготы, питание детей, санаторно-курортное обеспечение. Также вопросы, связанные с защитными мероприятиями по снижению радиационной нагрузки.

Сельское хозяйство на землях, загрязненных радионуклидами, в Беларуси ведется на площади свыше одного миллиона гектаров. Почти за 40 лет, прошедшие после аварии, аграрии сумели найти способы безопасного земледелия. Почву известкуют, вносят повышенные дозы калийных и фосфорных удобрений, а также проводят другие защитные мероприятия. Как результат – сельхозпродукция с содержанием радионуклидов в допустимых дозах.

Исключением стал Полесский радиационно-экологический заповедник. Он принял на себя основной удар радиации, и вернуть к жизни эти территории не получилось. Теперь это место проведения научных исследований.