«Собрано 4684 гербарных образца». Учёные Беларуси изучают, как меняются растения в условиях радиации

Новости Беларуси. Уникальные исследования проводят в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. В поле зрения ученых животные, растения и водоемы. Два из девяти научных проектов поддержаны Международным агентством по атомной энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мы должны отслеживать». Белорусские исследователи оценивают влияние радиации на людей при сельхозработах (читать далее).

В 1996 году на территорию заповедника привезли небольшое стадо зубров, количество которых уже увеличилось в 10 раз. Ученых интересует их жизнь, развитие в условиях радиации. Подобных исследований не проводят нигде в мире. Уникальным можно назвать и гербарий из местных растений, которые собирали на протяжении десятилетий. Он показывает, как эволюционирует природа без воздействия человека.