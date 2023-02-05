«Собрано 4684 гербарных образца». Учёные Беларуси изучают, как меняются растения в условиях радиации
Новости Беларуси. Уникальные исследования проводят в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. В поле зрения ученых животные, растения и водоемы. Два из девяти научных проектов поддержаны Международным агентством по атомной энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В 1996 году на территорию заповедника привезли небольшое стадо зубров, количество которых уже увеличилось в 10 раз. Ученых интересует их жизнь, развитие в условиях радиации. Подобных исследований не проводят нигде в мире. Уникальным можно назвать и гербарий из местных растений, которые собирали на протяжении десятилетий. Он показывает, как эволюционирует природа без воздействия человека.
Дмитрий Гарбарук, заведующий отделом Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:
На сегодня собрано 4684 гербарных образца. И по результатам сбора фиксируются место, дата. Можем проследить, как происходило восстановление флоры, в частности сосудистых растений. Уникальность заповедника заключается в том, что некогда территория, которая использовалась в интенсивном хозяйственном обороте, была плотно заселена. А после аварии на Чернобыльской АЭС одномоментно была отселена.
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