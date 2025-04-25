Лукашенко о восстановлении после аварии на ЧАЭС: время показало, что мы действовали правильно

Если мы хотим сохранить свою страну, суверенную и независимую, в основе должна лежать экономика. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о развитии районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы пошли своим путем. Никто нам после распада Советского Союза никакой помощи не оказывал. Мы вложили туда огромное количество средств. Мы немало сделали. Шли на непопулярные шаги. Не раздавали по рублю, как это было принято, и кто-то хотел эти деньги, а концентрировали на тех проектах, которые нужны были для людей. Строили жилье, чистая вода, канализация, водоотведение, газификация и так далее. Очень много было сделано за это время. И оно показало это время, что мы действовали абсолютно верно и правильно. Подробности.