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«Мы должны отслеживать». Белорусские исследователи оценивают влияние радиации на людей при сельхозработах

05 февраля 2023 08:44
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Новости Беларуси. Уникальные исследования проводят в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Сейчас ученые приступили к реализации нового проекта – изучению заражения человека радиацией при проведении сельскохозяйственных работ на полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Собрано 4684 гербарных образца». Ученые Беларуси изучают, как меняются растения в условиях радиации (подробнее здесь).  

«Мы должны отслеживать». Белорусские исследователи оценивают влияние радиации на людей при сельхозработах-1

Сергей Калиниченко, заведующий лабораторией Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:
У нас есть свои поля, которые тоже подвергаются перепашке, засеиванию различными культурами для наших экспериментальных ферм, работ. Мы должны отслеживать, насколько люди подвержены здесь дополнительному фактору поступления радионуклидов через воздух, помимо дозы внешнего облучения.

«Мы должны отслеживать». Белорусские исследователи оценивают влияние радиации на людей при сельхозработах-4

Все пробы, которые собирают в заповеднике, передают в лабораторию спектрометрии и радиохимии. Там принимают решение о судьбе образца: стоит ли его использовать для экспериментов или необходимо срочно утилизировать.

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# Радиация # общество # Сергей Калиниченко # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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