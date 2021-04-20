Как часто можно делать рентген и томографию? Побывали в лаборатории и узнали, как на эти вопросы помогают отвечать мыши

Новости Беларуси. Стали ли живые организмы из Чернобыльской зоны более устойчивы к радиационному излучению и как сильно может навредить здоровью обычная томограмма? Ответить на эти и многие другие вопросы белорусским ученым поможет уникальная рентгеновская установка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О новом оборудовании и планах на эксперименты прямо из лаборатории Института радиобиологии материал Александра Добрияна.