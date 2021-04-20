Как часто можно делать рентген и томографию? Побывали в лаборатории и узнали, как на эти вопросы помогают отвечать мыши
Новости Беларуси. Стали ли живые организмы из Чернобыльской зоны более устойчивы к радиационному излучению и как сильно может навредить здоровью обычная томограмма? Ответить на эти и многие другие вопросы белорусским ученым поможет уникальная рентгеновская установка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О новом оборудовании и планах на эксперименты прямо из лаборатории Института радиобиологии материал Александра Добрияна.
Виварий – святая святых Института радиобиологии Национальной академии наук. Предки этих мышей несколько лет назад помогли ученым доказать негативное влияние излучений современных мобильных устройств на живые организмы. У нынешних поколений грызунов свои научные задачи.
Мария Стародубцева, главный научный сотрудник Института радиобиологии НАН Беларуси:
Этот прибор позволяет моделировать действие рентгеновского излучения разного состава, разных характеристик количественных. Это очень важно, потому что мы можем понять действие не только рентгеновского излучения, которое моделирует действие такое, какое человек получает в процессе радиотерапии, но также и при диагностических процедурах.
«Уникальное для постсоветского пространства оборудование». Как сегодня работают белорусские радиобиологи
Проще говоря, мыши помогут ответить, как часто можно делать рентген и томографию, а в будущем найти способы свести к минимуму последствия этих процедур на организм. Ключ к знаниям – новая рентгеновская установка биологического назначения.
Александр Добриян, корреспондент:
Это уникальное для постсоветского пространства оборудование выводит исследования белорусских ученых на абсолютно новый уровень. С учетом новых возможностей закладываются циклы экспериментов на ближайшие пять лет.