Уровень обеспечения радиационной безопасности в Беларуси оценивается как хороший

Спустя практически 39 лет после аварии на Чернобыльской АЭС от всего количества выпавшей на страну радиации, распалось около 60 % цезия-137 и примерно столько же стронция-90. Земли очищаются, а обстановка улучшается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень обеспечения радиационной безопасности в Беларуси сейчас оценивается как хороший. Загрязненные территории не отличаются по уровню социально-экономического развития. Вместе с тем существует и экспериментально-хозяйственная зона, своего рода научный полигон. Речь о Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.

Екатерина Шмелева, заместитель начальника управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора:

На этой территории состояние радиационной безопасности требует особого внимания. Виды деятельности на территории заповедника подлежат обоснованию безопасности осуществления, и в 2024 году заповедник получил лицензию на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.

В Беларуси тем или иным образом с использованием атомной энергии связаны 680 субъектов хозяйствования. Все они находятся под пристальным вниманием Госатомнадзора.