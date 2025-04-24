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Уровень обеспечения радиационной безопасности в Беларуси оценивается как хороший

24 апреля 2025 10:37
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Спустя практически 39 лет после аварии на Чернобыльской АЭС от всего количества выпавшей на страну радиации, распалось около 60 % цезия-137 и примерно столько же стронция-90. Земли очищаются, а обстановка улучшается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень обеспечения радиационной безопасности в Беларуси оценивается как хороший-2

Уровень обеспечения радиационной безопасности в Беларуси сейчас оценивается как хороший. Загрязненные территории не отличаются по уровню социально-экономического развития. Вместе с тем существует и экспериментально-хозяйственная зона, своего рода научный полигон. Речь о Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.

Уровень обеспечения радиационной безопасности в Беларуси оценивается как хороший-4

Екатерина Шмелева, заместитель начальника управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора:
На этой территории состояние радиационной безопасности требует особого внимания. Виды деятельности на территории заповедника подлежат обоснованию безопасности осуществления, и в 2024 году заповедник получил лицензию на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.

В Беларуси тем или иным образом с использованием атомной энергии связаны 680 субъектов хозяйствования. Все они находятся под пристальным вниманием Госатомнадзора.

# Радиация

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