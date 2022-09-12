Ядерные реакторы под ногами. Как проверяют грибы и ягоды на радиацию?

По Республике Беларусь загрязнено около 1 миллиона 600 тысяч гектаров земли. Следовательно, большинство видов грибов и ягод способны концентрировать радионуклиды. Собирать их нужно только в проверенных, разрешенных зонах, а также тщательно обрабатывать перед едой.

Валерия Яскевич, корреспондент:

Сегодня мы посетим одну из столичный лабораторий, узнаем, как проходит проверка на вредные вещества и годны ли наши ягоды к употреблению. Для полноценной и качественной проверки необходимо от 500 до 1000 миллилитров продукции.

Екатерина Макаршина, заведующий отделением радиационной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

При проведении пробоподготовки грибы измельчаются и помещаются в измерительный сосуд. Далее измерительный сосуд устанавливается в свинцовый домик спектрометра, и начинается исследование. Длительность исследования составляет до 30 минут. Предельно допустимый уровень содержания цезия-137 в ягодах составляет 185 беккерель на килограмм, в грибах – 370 беккерель на килограмм. Определить на глаз безопасно ли есть этот продукт, к сожалению, невозможно. Дары природы можно проверить, придя на пост радиационного контроля в лесхозах или же в службу гигиены и эпидемиологии, в лабораториях на рынках. К слову, эта процедура бесплатная. Екатерина Макаршина:

Результат измерения выводятся на экран компьютера. Снижения содержания радионуклидов в грибах можно добиться путем их отваривания в течении 15-60 минут в соленой воде. Согласно результатам исследований, ягоды, которые мы тоже предоставили, по показателям в норме, а значит, можно есть. Совет! Перед походом в лес хорошо изучите карту радиационного загрязнения и не собирайте плоды в сомнительных местах.

Инна Карбанович, начальник отдела радиационного мониторинга леса ГУ «Беллесозащита»:

Грибы и ягоды можно собирать в чистых лесных кварталах – это условно до одного кюри. Зоны радиоактивного загрязнения подразделяются на четыре – это зоны от 1 до 5 кюри на километр квадратный, от 5 до 15, от 15 до 40. И свыше 40 кюри на километр квадратный. В первой зоне, от 1 до 5 кюри, сбор грибов и ягод разрешен с обязательным радиометрическим контролем. Основная часть цезия-137 в настоящее время находится в лесной подстилке и верхнем 5-6-сантиметровом слое почвы, цезий интенсивно поступает из почвы в лекарственные растения и другие плоды. Кроме того, грибы и ягоды дополнительно загрязняются за счет прилипших частиц лесной подстилки. Лучше всего отдать предпочтение тем видам, которые относятся к слабо- и средненакапливаемыми.

Инна Карбанович:

К таким грибам можно отнести зонтик, дождевик, опенок, шампиньон, подберезовик, подосиновик, белый гриб, лисичку. К ягодам, которые средне и слабо накапливают цезий, относятся земляника, малина и ежевика. К сильнонакапливающим цезий ягодам относятся клюква, черника и брусника. К грибам – колпак кольчатый, свинушка, рядовка, груздь обыкновенный и черный, моховик, масленок. Информация о загрязнении лесных кварталов хранится на сайтах лесхозов, в разделе «радиационный контроль», а также на информационных стендах лесхоза и лесничества.