Ядерные реакторы под ногами. Как проверяют грибы и ягоды на радиацию?
По Республике Беларусь загрязнено около 1 миллиона 600 тысяч гектаров земли. Следовательно, большинство видов грибов и ягод способны концентрировать радионуклиды. Собирать их нужно только в проверенных, разрешенных зонах, а также тщательно обрабатывать перед едой.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Сегодня мы посетим одну из столичный лабораторий, узнаем, как проходит проверка на вредные вещества и годны ли наши ягоды к употреблению.
Для полноценной и качественной проверки необходимо от 500 до 1000 миллилитров продукции.
Екатерина Макаршина, заведующий отделением радиационной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
При проведении пробоподготовки грибы измельчаются и помещаются в измерительный сосуд. Далее измерительный сосуд устанавливается в свинцовый домик спектрометра, и начинается исследование. Длительность исследования составляет до 30 минут. Предельно допустимый уровень содержания цезия-137 в ягодах составляет 185 беккерель на килограмм, в грибах – 370 беккерель на килограмм.
Определить на глаз безопасно ли есть этот продукт, к сожалению, невозможно. Дары природы можно проверить, придя на пост радиационного контроля в лесхозах или же в службу гигиены и эпидемиологии, в лабораториях на рынках. К слову, эта процедура бесплатная.
Екатерина Макаршина:
Результат измерения выводятся на экран компьютера. Снижения содержания радионуклидов в грибах можно добиться путем их отваривания в течении 15-60 минут в соленой воде.
Согласно результатам исследований, ягоды, которые мы тоже предоставили, по показателям в норме, а значит, можно есть. Совет! Перед походом в лес хорошо изучите карту радиационного загрязнения и не собирайте плоды в сомнительных местах.
Инна Карбанович, начальник отдела радиационного мониторинга леса ГУ «Беллесозащита»:
Грибы и ягоды можно собирать в чистых лесных кварталах – это условно до одного кюри. Зоны радиоактивного загрязнения подразделяются на четыре – это зоны от 1 до 5 кюри на километр квадратный, от 5 до 15, от 15 до 40. И свыше 40 кюри на километр квадратный. В первой зоне, от 1 до 5 кюри, сбор грибов и ягод разрешен с обязательным радиометрическим контролем.
Основная часть цезия-137 в настоящее время находится в лесной подстилке и верхнем 5-6-сантиметровом слое почвы, цезий интенсивно поступает из почвы в лекарственные растения и другие плоды. Кроме того, грибы и ягоды дополнительно загрязняются за счет прилипших частиц лесной подстилки. Лучше всего отдать предпочтение тем видам, которые относятся к слабо- и средненакапливаемыми.
Инна Карбанович:
К таким грибам можно отнести зонтик, дождевик, опенок, шампиньон, подберезовик, подосиновик, белый гриб, лисичку. К ягодам, которые средне и слабо накапливают цезий, относятся земляника, малина и ежевика. К сильнонакапливающим цезий ягодам относятся клюква, черника и брусника. К грибам – колпак кольчатый, свинушка, рядовка, груздь обыкновенный и черный, моховик, масленок.
Информация о загрязнении лесных кварталов хранится на сайтах лесхозов, в разделе «радиационный контроль», а также на информационных стендах лесхоза и лесничества.
Инна Карбанович:
В Минской области самые грязные у нас лесхозы – Воложинский, Березенский и Старобинский. Гражданам при сборе грибов и ягод необходимо учитывать радиационную обстановку в данных лесхозах.
В лесах на пути встречаются предупреждающие знаки радиационного контроля. Они устанавливаются на всех въездах в лес, и невозможно их не заметить. Сбор грибов и ягод – это увлекательный досуг, который вдвойне приятен, ведь ваш «улов» еще и очень полезен для здоровья! Напоминаем, что место, куда вы отправляетесь по грибы-ягоды, должно быть экологичным, потому что нормальный гриб от зараженного на глаз не отличить