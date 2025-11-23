Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы с днём рождения

Политическая мудрость, высокий патриотизм и непоколебимая верность народу определили жизненный путь борца за свободу и суверенитет Венесуэлы. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Николасу Мадуро с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В сегодняшних непростых геополитических условиях мы становимся свидетелями рождения нового многополярного мира, в котором голос каждого государства будет иметь силу и значимость. Необходимо приложить максимум совместных усилий, чтобы этот справедливый миропорядок стал реальностью в ближайшее время», – подчеркнул белорусский лидер.