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Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы с днём рождения

23 ноября 2025 07:30
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Политическая мудрость, высокий патриотизм и непоколебимая верность народу определили жизненный путь борца за свободу и суверенитет Венесуэлы. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Николасу Мадуро с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы с днём рождения-2

«В сегодняшних непростых геополитических условиях мы становимся свидетелями рождения нового многополярного мира, в котором голос каждого государства будет иметь силу и значимость. Необходимо приложить максимум совместных усилий, чтобы этот справедливый миропорядок стал реальностью в ближайшее время», – подчеркнул белорусский лидер.

# Александр Лукашенко # Николас Мадуро

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