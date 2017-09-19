Сколько стоит здоровье: как выбрать грибы без ударной дозы радиации

Новости Беларуси. Несколько десятков килограммов грибов ежедневно отбраковывают на одном из самых популярных рынков столицы. Причина – высокий уровень радиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На торговых рядах от выбора в буквальном смысле разбегаются глаза: лисички, боровики, подосиновики. Сезон в самом разгаре. «Каждый день нам несут грибы»: как белорусы переживают грибной ажиотаж

Вот так страну в буквальном смысле накрыла грибная волна. Любители лисичек да боровиков в соцсетях хвастаются друг перед другом формой, размером и количеством «улова» – на любой вкус, цвет и дозу цезия. Своими гастрономическими привычками делится и Анна Станиславовна. В Минск продавать дары природы из-под полы приезжает на электричке из-под Барановичей. Мол, там конкуренции выше, да и спрос ниже. В качестве своего товара она более чем уверена без всяких справок. Виктория Ходосок, СТВ:

Вы уверены, что они чистые? Проверяли?

Анна Романова, продавец:

Ну, что вы, доченька. Я же каждый день не хожу, потому что они берут целый литр. Виктория Ходосок:

То есть вот эти – это непроверенные, получается. Анна Романова:

Нет. Целый литр отдать каждый день – это же знаете как. Спрос на товар на стихийном рынке растет буквально каждую минуту. Виктория Ходосок:

Грибочки покупаете?

Покупательница:

Да. Виктория Ходосок:

Спрашивали талон на чистоту? Покупательница:

Не знаю. Верю.

Продавец на стихийном рыке:

Каждый раз не проверяем, женщина! Что вы хотите, чтобы мы им за каждым разом носили грибы и за проверку по 30 тысяч платили? Виктория Ходосок:

Почему вы выбрали именно рынок, а не торговать возле магазина?

Людмила, продавец:

Там для меня низко. Грибы Людмилы Иосифовны, любителя «тихой охоты», нахваливает весь рынок, и даже конкуренты. Красивые, чистые, а главное – прошли лабораторию.

Людмила:

Знаете, забор надо, и крыша, и все. Поэтому. Беру по-разному, 9-10 за три литра – это надорого. Кстати, проверять на рынке «на норму» более чем обязательно. Правда, экспертизу проходят далеко не все.

Виктория Ходосок, СТВ:

Допустимая норма цезия в грибах – 370 беккерелей на килограмм. О том, что улов не опасен, показывает вот такой талон. Грибы прошли проверку на содержание радиоактивных веществ.

Анна Варочкина, ведущий ветеринарный врач лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы № 4 Минской городской ветеринарной станции:

За 16 число один случай: 5298 беккерелей на килограмм, из Налибокской пущи. За 14 сентября три случая. Все, все надо проверять.