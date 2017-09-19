Сколько стоит здоровье: как выбрать грибы без ударной дозы радиации
Новости Беларуси. Несколько десятков килограммов грибов ежедневно отбраковывают на одном из самых популярных рынков столицы. Причина – высокий уровень радиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На торговых рядах от выбора в буквальном смысле разбегаются глаза: лисички, боровики, подосиновики. Сезон в самом разгаре.
«Каждый день нам несут грибы»: как белорусы переживают грибной ажиотаж
Вот так страну в буквальном смысле накрыла грибная волна. Любители лисичек да боровиков в соцсетях хвастаются друг перед другом формой, размером и количеством «улова» – на любой вкус, цвет и дозу цезия.
Своими гастрономическими привычками делится и Анна Станиславовна. В Минск продавать дары природы из-под полы приезжает на электричке из-под Барановичей. Мол, там конкуренции выше, да и спрос ниже. В качестве своего товара она более чем уверена без всяких справок.
Виктория Ходосок, СТВ:
Вы уверены, что они чистые? Проверяли?
Анна Романова, продавец:
Ну, что вы, доченька. Я же каждый день не хожу, потому что они берут целый литр.
Виктория Ходосок:
То есть вот эти – это непроверенные, получается.
Анна Романова:
Нет. Целый литр отдать каждый день – это же знаете как.
Спрос на товар на стихийном рынке растет буквально каждую минуту.
Виктория Ходосок:
Грибочки покупаете?
Покупательница:
Да.
Виктория Ходосок:
Спрашивали талон на чистоту?
Покупательница:
Не знаю. Верю.
Продавец на стихийном рыке:
Каждый раз не проверяем, женщина! Что вы хотите, чтобы мы им за каждым разом носили грибы и за проверку по 30 тысяч платили?
Виктория Ходосок:
Почему вы выбрали именно рынок, а не торговать возле магазина?
Людмила, продавец:
Там для меня низко.
Грибы Людмилы Иосифовны, любителя «тихой охоты», нахваливает весь рынок, и даже конкуренты. Красивые, чистые, а главное – прошли лабораторию.
Людмила:
Знаете, забор надо, и крыша, и все. Поэтому. Беру по-разному, 9-10 за три литра – это надорого.
Кстати, проверять на рынке «на норму» более чем обязательно. Правда, экспертизу проходят далеко не все.
Виктория Ходосок, СТВ:
Допустимая норма цезия в грибах – 370 беккерелей на килограмм. О том, что улов не опасен, показывает вот такой талон. Грибы прошли проверку на содержание радиоактивных веществ.
Анна Варочкина, ведущий ветеринарный врач лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы № 4 Минской городской ветеринарной станции:
За 16 число один случай: 5298 беккерелей на килограмм, из Налибокской пущи. За 14 сентября три случая. Все, все надо проверять.
Торгуют, что называется, вовсю (с возможным риском для здоровья), и на придорожных рынках. Тоже нелегально. В выходные возле деревни Красное яблоку упасть негде. Трасса Минск-Молодечно – одна из самых оживленных, а поэтому торговля идет и в будние дни. Правда, едва завидев нашу съемочную группу, продавцы «бросили» товар и разбежались по лесным тропам. Есть что скрывать? Так вопрос о проверке грибов остался открытым.