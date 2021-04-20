«Уникальное для постсоветского пространства оборудование». Как сегодня работают белорусские радиобиологи

Новости Беларуси. Стали ли живые организмы из Чернобыльской зоны более устойчивы к радиационному излучению и как сильно может навредить здоровью обычная томограмма? Ответить на эти и многие другие вопросы белорусским ученым поможет уникальная рентгеновская установка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Созданный сразу после аварии на Чернобыльской АЭС институт и спустя 35 лет продолжает искать ответ на главный вопрос: как жить на пострадавших территориях дальше? Один из новых экспериментов позволит узнать, может ли живой организм привыкнуть к радиации.

Наталья Веялкина, заведующая лабораторией Института радиобиологии НАН Беларуси:

Мы хотим показать, насколько изменилась радиочувствительность данных животных, которые проживали длительное время, уже 35 лет, в зоне именно радиационного загрязнения. Будут исследованы адаптационные возможности данных животных к ионизирующему излучению.