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«Уникальное для постсоветского пространства оборудование». Как сегодня работают белорусские радиобиологи

20 апреля 2021 18:44
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Новости Беларуси. Стали ли живые организмы из Чернобыльской зоны более устойчивы к радиационному излучению и как сильно может навредить здоровью обычная томограмма? Ответить на эти и многие другие вопросы белорусским ученым поможет уникальная рентгеновская установка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уникальное для постсоветского пространства оборудование». Как сегодня работают белорусские радиобиологи-1

Созданный сразу после аварии на Чернобыльской АЭС институт и спустя 35 лет продолжает искать ответ на главный вопрос: как жить на пострадавших территориях дальше? Один из новых экспериментов позволит узнать, может ли живой организм привыкнуть к радиации.

«Уникальное для постсоветского пространства оборудование». Как сегодня работают белорусские радиобиологи-4

Наталья Веялкина, заведующая лабораторией Института радиобиологии НАН Беларуси:
Мы хотим показать, насколько изменилась радиочувствительность данных животных, которые проживали длительное время, уже 35 лет, в зоне именно радиационного загрязнения. Будут исследованы адаптационные возможности данных животных к ионизирующему излучению.

«Уникальное для постсоветского пространства оборудование». Как сегодня работают белорусские радиобиологи-7

Изучать планируется популяции грызунов и дождевых червей из Полесского радиационно-экологического заповедника. Как известно, это одно из самых радиационных мест на планете для ученых – естественная лаборатория с уникальными возможностями. Эксперимент рассчитан на ближайшие пять лет.

# Радиация # Здоровье # Александр Добриян # Наталья Веялкина # Фотофакт

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