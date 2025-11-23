Уникальные природные объекты и массовый туризм – Сергей Масляк рассказал, как не нарушить экосиситему

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергей Масляк. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Возвращаясь к жемчужинам белорусской природы, у нас есть нацпарки. Где та грань, когда массовый туризм не помешает хрупкости экосистемы? Насколько можно развивать туризм массово в таких уникальных уголках нашей природы?

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

9,2 % территории нашей страны – это особо охраняемые природные территории. Это даже без территорий, которые подлежат специальной охране. Так если в совокупности посчитать, то это порядка не 9,2 %, а 35 %. Если посмотреть на наших бедных соседей, то у них этот процент, по-моему, Литва-Латвия составляет всего лишь 17-18 %, а в среднем для Европы нормальным считается чуть более 20 %, 22-23 %, а у нас 35 %, уже уровень. Если говорить про развитие системы особо охраняемых природных территорий, то на некоторые территории устанавливается режим специальной охраны, особый режим охраны. Но это не значит, что запрещено развитие экологического туризма. Не значит, что запрещено людям ездить и смотреть на всю эту красоту.



А если говорить про благоустройство этих территорий, допустим, территорий, которые прилегают к водным объектам, куда все время стараются люди выехать в летний период, то, опять же, по статистике, на 17 тысяч наших граждан, фактически 10 миллионов проживает в стране, на 17 тысяч наших граждан приходится лишь только одна обустроенная такая территория, что крайне мало. Планом мероприятий по проведению Года благоустройства предусмотрено впервые обустройство территорий таких водных объектов.