Какие инициативы исходили от граждан в Год благоустройства? Узнали у главы Минприроды

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергей Масляк.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Год благоустройства, уже можно подводить какие-то предварительные итоги. Были ли какие-то инициативы от граждан?
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
У меня в этой работе все задействованы. Надо сказать, что благоустройство – это не разовая акция, а это ежедневный кропотливый труд, это плановая работа, которая в нашей стране проходит ежегодно. Первый указ, который подписал глава государства в этом году, это был указ об объявлении 2025 года Годом благоустройства. В развитие этого указа было подписано постановление правительства и утвержден соответствующий план мероприятий, посвященный проведению Года благоустройства. Надо сказать, что он достаточно напряженный был для всех госорганов, но несмотря на это, мы в середине года обратили внимание на то, что он идет с существенным опережением.
Читайте также:
Уникальные природные объекты и массовый туризм – Сергей Масляк рассказал, как не нарушить экосиситему
Сергей Масляк: к концу 2025 года планируется увеличение количества электромобилей до 50 тысяч
Любовь к природе заложена в ДНК белорусов! Сергей Масляк рассказал, почему Беларусь может гордиться экологией