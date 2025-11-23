Какие инициативы исходили от граждан в Год благоустройства? Узнали у главы Минприроды

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергей Масляк.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Год благоустройства, уже можно подводить какие-то предварительные итоги. Были ли какие-то инициативы от граждан?