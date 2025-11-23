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Какие инициативы исходили от граждан в Год благоустройства? Узнали у главы Минприроды

23 ноября 2025 07:25
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергей Масляк. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Год благоустройства, уже можно подводить какие-то предварительные итоги. Были ли какие-то инициативы от граждан? 

Какие инициативы исходили от граждан в Год благоустройства? Узнали у главы Минприроды-2

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: 
У меня в этой работе все задействованы. Надо сказать, что благоустройство – это не разовая акция, а это ежедневный кропотливый труд, это плановая работа, которая в нашей стране проходит ежегодно. Первый указ, который подписал глава государства в этом году, это был указ об объявлении 2025 года Годом благоустройства. В развитие этого указа было подписано постановление правительства и утвержден соответствующий план мероприятий, посвященный проведению Года благоустройства. Надо сказать, что он достаточно напряженный был для всех госорганов, но несмотря на это, мы в середине года обратили внимание на то, что он идет с существенным опережением.

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# Интервью # Сергей Масляк # Александр Осенко # природа # природа Беларуси

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