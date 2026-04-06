Как помочь ребенку выбрать профессию? Краткая инструкция от профориентолога

На календаре 6 апреля. До вступительной кампании рукой подать. Вопрос кем быть для многих 11-классников все еще открыт. Чем ближе дедлайн, тем больше тревоги и у детей, и у родителей. Как сделать выбор, о котором не пожалеешь? Об этом поговорили с гостьей.

Елена Козловская, профориентолог:

Что я вижу в своей практике, когда подросток приходит за год, за два до поступления, это очень хорошее время, потому что он определяется, у него уходит тревога, он простраивает образовательный маршрут, он прописывает, в какие заведения он может поступить, что ему нужно сделать для того, чтобы он повысил свои возможности поступить, что он будет делать, каких репетиторов нужно нанимать, а от каких можно отказаться.

Профориентация – это с детства. С детства ребенка можно водить на различные кружки, чтобы это было и творчество, и спорт, что-то интеллектуальное, работа руками. Потом, когда подросток идет в школу, мы можем, например, я планирую, у меня почти школьник, на каждых каникулах или хотя бы два раза в год спрашивать, а кем ты хочешь быть? А почему? Это очень важно даже с детского возраста. Почему? Когда вы отправляете на те же кружки, вы очень можете ему помочь научиться делать выбор и научиться рефлексировать.