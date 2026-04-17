Ожоги и пластика! Белорусские гримеры рассказали о самых сложных работах

У белорусских гримеров есть знаменитые работы, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Анастасия Овсяник, художник по гриму, пластическому гриму в кино, театре:

У нас снимали белорусский хоррор про Кадука, я там делала пластику, накладывалась огромная маска. Был опыт: надо было влепить поросячий носик в анатомию человека, чтобы он дышал, а все детали двигались, когда морщился, чтобы работали складочки.

Режиссер потребовал отрубить пальцы, чтобы оттуда вытекала кровь, там устанавливалась определенная система, с одного дубля, это тоже достаточно тяжелая работа, как продумать и сделать.

Очень часто работы по накладыванию грима длятся несколько часов! Используются специальные технологии, нередко одноразовые, придуманные прямо на месте, и конечно, дорогой материал. А в общем, гримеры всегда гордятся своей работой. Сложно – зато размах фантазии!