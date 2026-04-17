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Ожоги и пластика! Белорусские гримеры рассказали о самых сложных работах

17 апреля 2026 17:28
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У белорусских гримеров есть знаменитые работы, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

Ожоги и пластика! Белорусские гримеры рассказали о самых сложных работах-2

Анастасия Овсяник, художник по гриму, пластическому гриму в кино, театре:
У нас снимали белорусский хоррор про Кадука, я там делала пластику, накладывалась огромная маска. Был опыт: надо было влепить поросячий носик в анатомию человека, чтобы он дышал, а все детали двигались, когда морщился, чтобы работали складочки.

Режиссер потребовал отрубить пальцы, чтобы оттуда вытекала кровь, там устанавливалась определенная система, с одного дубля, это тоже достаточно тяжелая работа, как продумать и сделать. 

Очень часто работы по накладыванию грима длятся несколько часов! Используются специальные технологии, нередко одноразовые, придуманные прямо на месте, и конечно, дорогой материал. А в общем, гримеры всегда гордятся своей работой. Сложно – зато размах фантазии!

Ожоги и пластика! Белорусские гримеры рассказали о самых сложных работах-4

Анастасия Чернецкая, художник по гриму, пластическому гриму в кино, театре:
Любая задача всегда интересна, потому что всегда что-то новое. Мы даже в простых вещах стараемся не повторяться. У нас была ситуация, когда мы делали обширный ожог на спине, на плече, когда пришли на площадку, режиссер говорит: «Какой красивый ожог, давайте еще по груди пустим, но давайте во время репетиции, когда актер будет рубить дрова». На улице жара, мы быстро на площадке это все налепили, раскрасили и с гордостью сказали, что снимайте крупно, точно не нужна будет никакая обработка! 

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# Профессии # Красота

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