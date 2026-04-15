Мир без творчества станет бетонной коробкой? Мнения

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Без творчества мир – бетонная коробка?

Тимофей Гошко, учащийся 11 класса Средней школы № 157 Минска им. А.С. Бурдейного:

Потому что. А какие аргументы еще? На самом деле без творчества человек просто превращается в функцию. Творчество – это всегда краски, музыка, эмоции. И на самом деле без творчества мы просто будем существами.

Ангелина Федоринчик, выпускница лидерской платформы «Команда будущего»:

Хочется сказать, что творчество можно сделать как хобби, но не ставить творчество как основную свою профессию. Человек занимается танцами. В любой момент девушка, которая сделала это своей профессией, получает травму. И у нее нет средств на существование, она лишается своей работы, своего заработка. Евгений Пустовой:

Деньги вы как зарабатывали? Вы же в творческой профессии? Ангелина Федоринчик:

Мне кажется, что журналистика – это больше не творческая.

Егор Казаков, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мне кажется, нельзя разделять творчество от профессии реального сектора экономики или сферы услуг. Возьмем, например, автомобиль. Это продукция реального сектора экономики. Но в этой продукции реального сектора экономики заложена творческая работа дизайнера, творческая работа маркетолога, который все это продвигал, творческая работа идеолога бренда и так далее. Если мы возьмем архитектуру, никто же не хочет жить просто в коробках деревянных. Люди хотят жить в красивых домах, которые им действительно приятно наблюдать. Более того, 80 % вообще реальной сферы одежды – творческая. 20 % – это ткани, это пошив, это совсем другое. 80 % – это цветовая гамма, это фасон, позиционирование бренда. Поэтому я считаю то, что разделять профессии реального сектора экономики или сферы услуг с творчеством нельзя.

Вероника Трубкина, выпускница лидерской платформы «Команда будущего»:

Для того чтобы художнику нарисовать на полотне, надо как минимум, чтобы было дерево. Для того чтобы могли красиво расписать храмы, предметы какой-то культуры внутри, для этого надо построить. А строят как раз таки строители, которых идет нехватка. Так если сегодня мы все будем думать о том, что я буду художником… А кто построит мне то, где я буду свои навыки применять?