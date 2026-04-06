Эта женщина почти полвека трудится трактористкой – история белоруски

В свои 75+ она успевает все. Подвезти корма животным и семена на поле. Сегодня мы познакомимся с легендой Случчины, которая уже почти полвека трудится трактористкой.

Ее КПД завидуют многие. Она даст фору молодым. Штурман своей жизни, супер-женщина и гордость Летковщины – все это Евгения Алексеевна Качан. Родилась на Полесье , в Лунинецком районе. В семье было восемь детей. Отец рано ушел из жизни, все дружно помогали маме по хозяйству. Вот откуда стальная закалка, любовь к труду и земле.

С 18 лет девушка стала работать на телятнике, вышла замуж за шофера, но у вселенной были другие планы. Председатель разглядел в стахановке героя своего времени.