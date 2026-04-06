Эта женщина почти полвека трудится трактористкой – история белоруски
В свои 75+ она успевает все. Подвезти корма животным и семена на поле. Сегодня мы познакомимся с легендой Случчины, которая уже почти полвека трудится трактористкой.
Ее КПД завидуют многие. Она даст фору молодым. Штурман своей жизни, супер-женщина и гордость Летковщины – все это Евгения Алексеевна Качан. Родилась на Полесье , в Лунинецком районе. В семье было восемь детей. Отец рано ушел из жизни, все дружно помогали маме по хозяйству. Вот откуда стальная закалка, любовь к труду и земле.
С 18 лет девушка стала работать на телятнике, вышла замуж за шофера, но у вселенной были другие планы. Председатель разглядел в стахановке героя своего времени.
Евгения Качан, тракторист-машинист сельхозпроизводства УП «Летковщина-Агро»:
Страшно, конечно. Пришла домой, говорю: что делать? Председатель сказал ехать на тракториста учиться. Так он и не против. А в школе говорили, что такая в Советском Союзе трактористка была – Паша Ангелина. Думаю, попробую и я. Я пришла к председателю и говорю, я пришла на практику, мне дайте к самому старшему трактористу, чтобы мужик не ревновал. Он говорит, откручивай центрифугу, откручивай фильтры. Около его я натренировалась, и мне работа понравилась.
Сердце загорелось, техника зарядила на подвиги, гул мотора стал родным. Сразу трудилась в колхозе на тракторе без кабины. Пыль летела прямо в глаза. Зимой было люто, но золотая пчелка пахала, косила и умудрялась ставить рекорды. Спустя полтора года ценному кадру дали новенький Т-25.
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