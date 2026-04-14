Планирует преподавать до 99 лет! Пообщались с легендарным учителем математики

Математики много не бывает. Так считает Александр Фельдман – легендарный столичный учитель математики. Педагог, который посвятил школе и ученикам 65 лет. А сколько же тогда ему сейчас…

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:

Мне сегодня 89. Родился я 14 февраля, в день влюбленных в математику.

Это школа № 19 г. Минска, лучшая в Советском районе. Уже третий год подряд она на Доске почета. Именно здесь все еще преподает математику Александр Маркович, начиная с 1968 года.

Александр Фельдман:

Значит, в школе № 19 я работаю уже 58 лет, а планирую я до 99 лет, а там посмотрим еще.

Учитель-легенда. Он обучает математике на повышенном уровне, организует консультации для старшеклассников, проводит семинары для учителей. И результаты впечатляющие. В числе его выпускников десятки успешных людей: ученые, финансисты, врачи, учителя.

Александр Фельдман:

Я считаю, что математике всех можно научить, если не терять время. Потому что, когда время теряется в начальной школе, особенно в средней школе, то потом это все тяжелее усваивается. Но, если есть желание ученика и стремление учителя научить ученика, то, конечно, можно.