Врач в пятом поколении! Пообщались с белоруской, которая заботится об улыбках минчан

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Эта девушка заботится о лучезарной улыбке минчан, успевает развиваться в любимом деле, управлять большим коллективом, быть мамой, женой и блогером в придачу. Сегодня мы пообщались с Татьяной Ожешковской – врачом в пятом поколении. Ее выбор профессии был предопределен, и она не смогла устоять, да и не особо пыталась.