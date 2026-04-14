Врач в пятом поколении! Пообщались с белоруской, которая заботится об улыбках минчан
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Эта девушка заботится о лучезарной улыбке минчан, успевает развиваться в любимом деле, управлять большим коллективом, быть мамой, женой и блогером в придачу. Сегодня мы пообщались с Татьяной Ожешковской – врачом в пятом поколении. Ее выбор профессии был предопределен, и она не смогла устоять, да и не особо пыталась.
Татьяна Ожешковская, главный врач, стоматолог-терапевт:
Все в медицине, у меня не было другого шанса, у меня не было другого выхода, поэтому с детства мне в принципе папа говорил: выбирай профессию из медицинских. Я выбрала направление, в котором работают мои родители, я стоматолог.
Семейная династия. Недавно Татьяна нашла учебники и методички своего дедушки, а прадед был ректором Белорусского государственного медуниверситета! Бабушка работала на кафедре биохимии. А начиналась семейная история в доме на улице Карла Маркса.
Подробности в видео.