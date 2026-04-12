Чем занимается Банк развития и какие яркие проекты реализованы? Большой разговор с Еленой Стальбовской

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Елена Стальбовская. Как занесло в экономику? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как вас занесло в экономику? Вы руководите филиалом «Банк развития» в Гродно.

Елена Стальбовская, начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Есть такая поговорка, что в каждой семье должен быть врач. И мои родители меня всячески к этому подталкивали, но и в школьные годы, и сейчас я искренне убеждена, что все-таки врачом нужно быть по призванию. А в себе я этого никак не ощущала, поэтому классу к десятому я поняла, что я хочу быть хорошим юристом, возможно, судьей или же в частной практике адвокатской. Александр Осенко:

А почему так? Что повлияло? Книги? Чей-то пример?

Елена Стальбовская:

В то время была передача «Умники и умницы», победители которой могли поступать в МГИМО, на международные отношения. Конечно, когда я своим родителям сказала, что я могу или хочу поехать в Москву на международные отношения, естественно, кто же хотел дочку отпустить в такую даль. Они подсказали, что есть университет с прекрасной базой, есть прекрасный факультет юридический, Гродненский университет. Я готовилась тщательно, в то время был очень большой конкурс на юридический факультет, 11 человек на место. Но я готовилась. Уже тогда была прекрасная возможность для абитуриентов обучаться на факультете довузовской подготовки. Я заочно, учась в 11 классе, прошла этот факультет. Это было очень сильное подспорье при поступлении. И все, мечта сбылась. Стала студенткой юридического факультета. Как родители голосовали за молодого Лукашенко и почему решилась писать дипломную об институте президентства

Александр Осенко:

Какая у вас была специализация на юридическом факультете? Елена Стальбовская:

Про специализацию тоже очень интересная история. Я поступала в 1994 году. В то время только прошли первые президентские выборы. Мои родители, тогда мне еще не было 18 лет, проголосовали за молодого Александра Григорьевича в поддержку. И в последующем мы с мужем, наши дети – все всегда поддерживаем Александра Григорьевича. Александр Осенко:

Первый раз слышу, что говорят: мои родители проголосовали за молодого Александра Григорьевича. Все говорят – за нашего Президента.

Так было. Это был выбор, и этот выбор однозначный для нашей семьи. Как только я поступила, я сразу определилась с темой своей дипломной работы, потому что я пошла на кафедру теории государства и права и мне мой научный руководитель предложил тему дипломной работы, которая звучала так: «Институт президентства в Республике Беларусь». Это была такая новизна! Тема обсуждалась в обществе, в профессиональных кругах. Литературы не было практически, но я решилась и с отличием защитила диплом. Каждый хочет, чтобы его уголок жизни был самым лучшим. С какими вопросами приходят избиратели?

Александр Осенко:

С какими проблемами к вам приходят ваши избиратели? Есть ли какие-то предложения? Мы средство массовой информации, нам тоже это важно. Мы тоже мониторим ту или иную область, регион. И у нас тоже есть звонки на прямые линии, тем более Свислочский район, «Бацькава булка»... Елена Стальбовская:

Свислочский, Берестовицкий и Гродненский. Буквально вчера у меня прошел прием в Свислочском районе. Было немного обращений, большая часть – это были мамы несовершеннолетних осужденных. Было одно обращение от предприятия Гродно, которое просит оказать содействие во взыскании долга с недобросовестного покупателя Витебской области. Я бы отметила, что вопросы ЖКХ, иных системх жизнеобеспечения, образование, медицина – этих вопросов на моих участках становится меньше. И делаешь вывод, что работает местная власть, работают депутаты всех уровней. И вопросы снимаются. Это радует. Зачастую люди приходят уже и с благодарностью за решение тех вопросов, которые были подняты в предыдущий период.

С предложениями тоже приходят. О совершенствовании законодательства приходят, в вопросах земельных отношений. И мы очень внимательно отрабатываем эти предложения. Каждый хочет, чтобы его уголок жизни был самым лучшим. Каждый хочет, чтобы детям досталось все лучшее. Завтра должно быть лучше, чем сегодня. Безусловно, эти вопросы волнуют. Но важно, чтобы и люди понимали, что многое зависит от них. Невозможно позвонить и попросить помощь в устройстве или в наведении порядка в придомовой территории, если ты сам не наводишь порядок или не следишь за этим. Александр Осенко:

Хороший пример был у наших белорусов, когда пошли большие снегопады. Елена Стальбовская:

Вся страна подключилась, и причем не нужно было никого мотивировать и подвигать к этому. Люди сами приходили. И я знаю, ЖЭСы говорили: дайте еще лопаты, еще дайте инвентарь. То есть количество людей, которые поднимались на расчистку снега, говорит о том, что люди небезразличны. Какова миссия Банка развития и какие проекты стали самыми яркими за последнее время?

Александр Осенко:

Какие самые яркие проекты были вашим банком профинансированы за последнее время в Гродненской области? Елена Стальбовская:

Примеров очень много. Мы должны рассказать, чтобы было понятно, чем занимается Банк развития. Миссия банка заключается в оказании всесторонней поддержки устойчивому развитию экономики и реализации государственной социально-экономической политики. Исходя из этого, банк выступает банком – агентом правительства. И реализация государственных инвестиционных проектов в рамках государственных инвестиционных программ, проектов в рамках поручений главы государства и правительства, самостоятельно отбираемых проектов – это основная задача Банка развития. То, что делает Банк развития, в частности, в Гродненском регионе.

Елена Стальбовская:

Четыре года длится строительство онкологического диспансера в Гродно с поддержкой Банка развития. Проведена реконструкция железнодорожного моста, восточный так называемый, и теперь с транспортными подходами, то есть это новая объездная кольцевая дорога вокруг Гродно. Это очень значимый объект для всех гродненцев. Сейчас идет строительство Гродненской областной клинической больницы на Янки Купалы. Тоже задача очень амбициозная для области, потому что нужно ее построить в максимально быстрые сроки. Это задача главы государства. С точки зрения самостоятельно отбираемых коммерческих проектов, безусловно, это современный стеклозавод в «Аульсе». Новая площадка, которую построили, уже с новыми ресурсосберегающими технологиями. Завод «Праймилк» в Щучине в свое время был одним из первых проектов. Рецепт жизни от настоящей белоруски