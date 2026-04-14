Ее миссия – сохранить природу! Пообщались с белоруской, которая уже 40 лет работает в лесничестве

Знакомьтесь, Ирина Урбанская, помощник лесничего Ижского лесничества Вилейского опытного лесхоза. Эта женщина посвятила любимой профессии 40 лет. Она не боится медведей, но знает, насколько страшны верховые пожары. Она учит молодежь быть ответственными и уверена, что лес – это не только природное богатство. Это наша история и наше будущее. Хозяйка леса – героиня рубрики «Белорусочки».

Ирина Урбанская, помощник лесничего Ижского лесничества Вилейского опытного лесхоза:

Лес – это состояние души. Вначале я собиралась совсем в другую область поступать, потому что у меня папа военный, и, конечно, я бредила военной профессией и собиралась стать следователем-криминалистом. Мама мне предложила, а давай поедем поступать на ландшафтный дизайн. Я поступила и, окончив институт, вышла замуж, вместе с моим мужем мы по распределению приехали в это Ижское лесничество. Остались здесь навсегда.

Лес – это на тот момент считался не женской профессией. Это теперь у нас уже очень много женщин. Когда я приехала в это лесничество, то я попала в мужской коллектив. Даже бухгалтер у нас был мужчина. Было тяжело, потому что когда ты человек из Минска, особенно минчанка, приезжаешь в сельскую местность, для меня не тяжело было физически, для меня было тяжело морально, что столько мужчин, которые все знают, а я ничего не знаю. Когда мужчина 50-60 лет, а тебе 20, то не очень-то легко было научиться применять строгость, командовать ими. Я думаю, что все-таки лес дал мне эту силу, дал мне эту уверенность, поэтому я научилась всему.