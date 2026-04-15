В чем разница между сантехниками и режиссерами? Иван Павлов ответил

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Иван Павлов, наставник команды «Да!», декан факультета кино, театра и телевидения БГАИ:

Знаете, в чем разница между сантехниками и режиссерами? В сантехнике понимает только сантехник. Но в режиссуре – все. Если вы спросите сантехника: ты посмотрел фильм, ну как? А ты знаешь, актеры играют средненько. И он имеет право это сказать. Я не могу ему сказать: поменяй прокладку, не та, потому что он специалист. А нас считают такими вольными, что хотел, то и сказал.

Во-первых, режиссер – это тот человек, у которого есть фетиш сделать мир таким, каким он хочет, чтобы был мир. Я хочу, чтобы было больше добрых людей, поэтому я снимаю фильм, где четко добро побеждает зло. Пускай это банальная штука.