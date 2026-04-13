Белорус изготавливает шедевры из лозы – показываем необычные работы

В Смолевичском районе мы отыскали колоритного мастера по лозе. По образованию Иван Семижон мелиоратор, но выбрал для себя профессию водителя и сейчас работает в Национальном аэропорту. Однажды подарили красивую корзинку. Она мысленно вернула нашего героя в детство, когда он помогал папе плести кошики. Отец был мастером на все руки. Строил дома, делал конную упряжь. Гены проснулись. Больше 10 лет назад Иван решил рискнуть. Посмотрел видео уроки в интернете и сегодня не представляет своей жизни без любимого хобби.

Глядя на эти плетеночки, невольно вспоминаешь наших предков. Как это красиво и экологично. Грибные кошики, пасхальные корзинки, подставки под горячее, волшебные шкатулки, изящные столики и даже стильные сумочки. Маэстро творит в любую свободную минуту. Признается, 80 % занимает заготовка лозы. Это самое сложное. Иногда отправляется в лесные походы, но большую часть выращивает на своем участке. Качество материала превыше всего. Лазу нужно варить несколько часов. Причем, чем больше, тем насыщеннее будет колор. Дубильные вещества придают неповторимый цвет, затем начинается операция по очистке коры. Помогает жена. Иногда подключаются и дети, творчество заразительно.

Среди последних открытий береста. Материал также благородный, интересный и долговечный. Вспомните легендарные берестяные грамоты, а еще это природный антисептик. Продукты хорошо хранятся в натуральных изделиях.

Иван Семижон, член народного клуба «Земляки» Смолевичского районного центра ремесел:

Если лозу можно заготавливать практически круглый год, желательно в холодное время года, а бересту заготавливают только 2-3 недели в один период весной, когда начинается сокодвижение. Мне нравится лялечки делать, домики новогодние. Это вообще сказка. Это получается оберег.